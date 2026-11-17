蔡天鳳案｜鄺球解買新電話卡因由 指譚方駿常致電鄺港智傾無聊嘢
撰文：朱棨新 陳曉欣
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名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(17日）在高等法院續審，次被告鄺球自辯時亦有解釋他案發當日早上買電話卡的原因，並指其中一卡是買給幼子鄺港智，並透露鄺港智曾投訴蔡的丈夫譚方駿常致電他「傾無聊嘢」。
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三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。
電話實名制下要換卡
鄺球稱，蔡遇害當天，即2023年2月21日，他當日早上買了兩張電話卡。他本身持有一張需增值的電話卡，但因政府推行實名登記，增值的電話卡不可再用，故他需要另買電話卡，而另一卡則是買給其幼子鄺港智。
指譚方駿常致電幼子傾無聊嘢
鄺球又稱，鄺港智當時使用的電話卡，實為蔡天鳳的丈夫譚方駿提供，但其幼子稱譚方駿「好煩」，會致電與鄺港智「傾無聊嘢」，鄺港智因而著父親代購一張新電話卡，他想把該電話卡還給譚，以避免和譚「傾無聊嘢」。鄺球指他當日買的兩張電話卡，均以其名義登記，一張自用，一張給鄺港智。
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