防止虐待兒童會11月19日舉行記者會，公布2025/26年度服務重點及統計數字，全年共接獲1,136宗熱線舉報及諮詢，當中216宗（19%）為懷疑虐兒個案，涉及241名兒童及265名懷疑施虐者，其中3至5歲幼童屬最高危組別，逾七成懷疑施虐者為家庭成員，身體虐待佔50%。



機構同時公布自《強制舉報虐待兒童條例》於今年1月20日實施至11月17日期間錄得960宗熱線查詢，並歡迎政府早前在憲報刊登《2026年性罪行法例（修訂）條例草案》，促請當局全面禁止體罰、加強規管網上性剝削、研究將性教育獨立成科，並盡早訂立「導致或任由兒童或易受傷害成年人死亡或受嚴重傷害」罪行（沒有保護罪），以促進及早識別、保護及介入，避免悲劇發生。



防止虐待兒童會今日（11月19日）舉行記者會，公布2025/26年度服務重點及統計數字。（左起）防止虐待兒童會總幹事婁小君、防止虐待兒童會主席張志雄，「忘憂草計劃」年青/單親媽媽支援服務計劃義工Amy。（吳美松攝）

最多受虐兒童介乎3至5歲 懷疑施虐者逾七成為親人

根據防止虐待兒童會報告，在2025/26年度的216宗懷疑虐兒個案中，最多受虐兒童介乎3至5歲，有65人（27%），其次為6至8歲有42人（17%），9至11歲有31人（13%）。

216宗懷疑虐兒個案中涉及265名懷疑施虐者，當中197名（74%）是家庭成員，當中88名（33%）為母親，61名（23%）為父親，37名（14%）涉及父母二人，其餘為祖父母、兄弟姊妹及繼父。

至於1,136 宗熱線舉報及諮詢，有761宗（約68%）由家庭成員致電，當中610宗（80%）來自母親，81宗（11%）來自父親，50宗（6%）來自親戚或朋友，20宗（3%）來自懷疑受虐兒童，另有4宗為懷疑施虐者致電求助。

根據防止虐待兒童會報告，在2025/26年度的216宗懷疑虐兒個案中，懷疑施虐者方面，265人中有197名（74%）為家庭成員，當中88名（33%）為母親，61名（23%）為父親，37名（14%）涉及父母二人，其餘為祖父母、兄弟姊妹及繼父。（吳美松攝）

身體虐待比率佔最高 同時涉身心虐待有13宗

按虐待性質劃分，身體虐待比率佔最高，佔109宗（50%），疏忽照顧佔48宗（22%），心理虐待佔27宗（13%），性侵犯佔17宗（8%），多種虐待佔15宗（7%）。

防止虐待兒童會指，多種虐待個案中，懷疑同時涉及身體虐待及心理虐待佔13宗；疏忽照顧個案中，兒童曾被獨留在家佔8宗，生理及醫療照顧不足分別佔33宗及1宗，剝奪接受教育佔4宗，強迫過長時間勞動佔1宗。

至於懷疑虐兒或管教困難個案的危機因素，與懷疑施虐者、家長或照顧者有關佔68%，包括欠缺育兒及管教技巧、對孩子期望過高、情緒或心理問題及婚姻問題；與兒童有關佔26%；與環境因素有關佔6%。

防止虐待兒童會今日（11月19日）舉行記者會，公布2025/26年度服務重點及統計數字，按虐待性質劃分，身體虐待佔109宗（50%），疏忽照顧佔48宗（22%），心理虐待佔27宗（13%），性侵犯佔17宗（8%），多種虐待佔15宗（7%）。（吳美松攝）

強制舉報虐兒實施 公眾保護兒童意識明顯提高

《強制舉報虐待兒童條例》於今年1月20日實施，機構統計自當日起至11月17日期間，熱線共錄得960宗電話及查詢，推算全年約為1,168宗，與過往約1,100宗的水平相若，其中專業人士查詢佔96宗（10%），公眾查詢佔159宗（16.6%）。

防止虐待兒童會總幹事婁小君指，公眾對保護兒童意識明顯提高，不少市民即使未必完全掌握條例下三個界別合共25類專業人員的具體劃分，亦認為自己有舉報責任，曾有市民因目睹兒童在公園疑似無人陪同玩耍、出現「獨留」情況，或聽到懷疑涉及身體及心理虐待的嘈吵與哭聲而致電查詢，惟部分個案因缺乏兒童姓名及住址等資料而令跟進受限。

防止虐待兒童會總幹事婁小君指，公眾對保護兒童意識明顯提高，不少市民即使未必完全掌握條例下三個界別合共25類專業人員的具體劃分，亦認為自己有舉報責任。（吳美松攝）

促全面禁止包括家庭內的體罰

針對體罰及網上兒童安全問題，婁小君引述世界衛生組織報告指出體罰弊多於利，過去20年間社會不贊成體罰的比例由50%升至70%，但仍有較多公眾不同意透過立法禁止體罰，機構促請全面禁止包括家庭內的體罰。

對於早前引起關注的屯門11歲女童手持啤酒事件，主席張志雄教授認為涉及多個層面，包括女童父親聲稱的「鍛鍊肌肉」理由是否合理，以及涉及「adultification（成人化）」，即要求兒童承擔家中重要工作、搬重物或家務，需審視當中是否包含心理虐待元素。

防止虐待兒童會主席張志雄提出盡早訂立「導致或任由兒童或易受傷害成年人死亡或受嚴重傷害」罪行（沒有保護罪）；全面禁止包括家庭內的體罰，透過公眾及親職教育推廣非暴力教養等六項建議。（吳美松攝）

網上性誘識兒童增 歡迎政府檢視兒童上網問題

此外，防止虐待兒童會指出近年透過智能電話或互聯網誘識兒童後侵犯的個案上升，施虐者常利用社交媒體、聊天應用程式或網上遊戲偽裝成同齡人或可信成年人，誘使兒童分享私密圖片或作出不當行為。

張志雄表示，歡迎政府於2026年11月13日在憲報刊登《2026年性罪行法例（修訂）條例草案》，包括建議設立針對長期及重複性侵犯兒童的新罪行，同時歡迎《施政報告》提出在數字辦轄下設立「Commissioner for AI」研究深偽技術及不良網上行為，以及由律政司帶領並透過教育局設立專責小組檢視兒童上網問題，研究立法規管互聯網服務供應商或媒體定期匯報及核實年齡等措施。

倡研性教育獨立成科 同時加強家長教育

至於性教育，婁小君指本港性教育「唔單只要追，要跑住嚟追」，建議參考聯合國教科文組織指引，研究將性教育獨立成科，取代現時每年僅數小時講座的滲透模式，因為性教育「唔係上一堂就可以掌握到技巧」，她亦建議政府或各機構同時加強具架構的家長教育。

防止虐待兒童會今日（11月19日）舉行記者會，公布2025/26年度服務重點及統計數字，「忘憂草計劃」年青/單親媽媽支援服務計劃義工Amy在會上分享接觸個案的經歷。（吳美松攝）

在社區支援方面，防止虐待兒童會推展獲香港公益金資助的全港性「忘憂草」計劃，透過基督教聯合醫院兒童及青少年科、婦產科、兒童身心全面發展服務及地區綜合家庭服務中心轉介，過去一年服務60位年輕或單親媽媽，當中約八成半居於公屋或過渡性房屋，近七成半領取綜援，亦有經濟狀況相對穩定的媽媽主動求助。計劃採用「社工專業培訓與督導×義工前線陪伴」模式。

「忘憂草計劃」年青/單親媽媽支援服務計劃義工Amy分享，在跟進單親媽媽「阿鳳」（化名）與正值青春期大女衝突的個案時，起初放慢步調傾聽而不急於指點，讓對方安全抒發情緒，阿鳳最終由最初眉頭深鎖變得放鬆並重拾笑容。機構呼籲社會給予單親家庭更多理解與社區支援，強調勇敢求助並非軟弱，讓兒童在安全健康的環境中成長。

防止虐待兒童會今日（11月19日）舉行記者會，公布2025/26年度服務重點及統計數字，並向政府提出六項建議。（吳美松攝）

防止虐待兒童會向政府提出六項建議：

1/加強《強制舉報虐待兒童條例》落實，為指定專業人員提供持續、實務及跨專業培訓與支援，並定期檢視成效以期日後擴展保障範圍

2/推動香港法律改革委員會最後報告建議，盡早訂立「導致或任由兒童或易受傷害成年人死亡或受嚴重傷害」罪行（沒有保護罪）

3/全面禁止包括家庭內的體罰，透過公眾及親職教育推廣非暴力教養

4/加強預防網上兒童性剝削及性侵犯，要求互聯網服務供應商、網上平台及社交媒體及時偵測、舉報和移除兒童性侵犯材料，推動「安全設計」及業界措施，並在學校提供全面、切合發展階段的性教育及網絡安全教育

5/支援學校、幼兒中心、補習中心、體育組織及宗教團體等所有涉及兒童的服務及機構制定保護兒童政策，涵蓋安全招聘、行為守則、風險評估及事故通報機制

6/投放資源於及早預防和家庭支援，擴展正面親職教育、家訪及及早介入服務，為單親、年輕父母、低收入、新來港及育有特殊教育需要兒童等高危家庭提供支援，並繼續加強可負擔的課餘託管服務

