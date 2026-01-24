強制舉報虐兒新例實施4日報案增　孫玉菡：預料之內　整理後公布

《強制舉報虐待兒童條例》本周二（20日）實施，勞工及福利局局長孫玉菡今早（24日）出席一個活動後表示，他昨日（23日）去了大埔區和同事見面，了解到《條例》實施後是多了電話舉報，或者以不同途徑反映懷疑虐兒個案。他指這是預料之內，預計隨着《條例》的實施，大家會有更大的意願，以及法定責任，遇到懷疑個案就會舉報。



「468」連續性合約新規定本周日（18日）實施，對於有僱主因而縮減兼職員工工時，孫玉菡指「只要按照法例去做，他確實有這樣的選擇權」，不過也指「我覺得這樣做都未必是很明智。」



勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片／夏家朗攝）

沒有回應盛傳政府高層人員有變動

孫玉菡今日出席理工大學「防跌路上 同行有理」大行動成效與展望分享會後，也被問及盛傳政府高層人員可能會有變動，他沒有作出回應，指今日的主題是「防跌路上 同行有理」，所以他主要是說防跌，以及《強制舉報虐待兒童條例》和「468」連續性合約新規定。

報舉虐兒個案上升屬預期之內 整理後公布數據

就《強制舉報虐待兒童條例》實施後舉報宗數，孫玉菡表示，具體的數字要待整理才公布，「然後一定會跟大家講解當中的變化，以及我們採取了甚麼行動。」他指數字上升是預料之內，情況亦反映隨着立法和過去一年半大量的宣傳工作，社會對於防止虐兒的意識是有很大提升。

僱主在「418」政府下「斷纜」 故推出「468」新規定

對於實施「468」連續性合約新規定，孫玉菡表示，「468」已經運行了一段短時間，他指由「418」轉去「468」最大的因由，就是過往的「418」被很多工友投訴，他們有三個星期工時都長，然後有一個星期工時就很短，低於18小時，俗稱「斷纜」，沒有辦法變成長工。

指僱主因「468」而評兼職員工「未必是很明智」

孫續說，「468」最大的功效是令到這類情況不會再出現，因為四個星期合計，只要超過68小時就屬於長工，「當然有些僱主如果仍然希望用一個短工的形式去聘請員工，只要按照法例去做，他確實有這樣的選擇權，但對僱主來說，我覺得這樣做都未必是很明智。」他解釋，如果僱主需要這麼多員工，意味着要聘請多些員工，如果因而流失了一些有經驗的員工的話，其實對他做生意、維繫顧客關係都看不到有好處。

他表示，如果發現有任何僱主走一些灰色地帶，或者名義上是符合「468」的規定，實質上他有一些手段令員工不符合的話，勞工處一定會介入。他呼籲如果大家覺得有懷疑，請不要猶豫，到勞工處勞資關係科，同事們是樂意去幫大家的。

深水埗北河（明河）燒臘飯店等違外勞

勞工處周三（21日）公開三名僱主違反「補充勞工優化計劃」有關本地招聘的規定，遭到處分制裁。其中捲入事件的深水埗大南街275號地下為北河（明河）燒臘飯店，經營者否認。

孫玉菡今日重申，勞工處很小心去核對發布的所有資訊，而提出為甚麼會施加限制都是準確無誤的。「我們不評論個別案件，但我很想強調，勞工處提供的資訊全部都是百分百準確的，無論是僱主的名字、地址、有否申請聘用輸入勞工，以及當中哪些地方是違規，我們都是清清楚楚列舉出來，所以請大家放心，我們給的數字和信息是完全準確的。」