舉報虐兒｜社聯倡每季公布兒童緊急宿位情況　讓業界掌握有否超載

新修訂《強制舉報虐待兒童條例》昨日（20日）正式實施，社會聯會總主任姚潔玲今早（21日）指，許多教師已接受培訓，不過，兒童受心理虐待情況則較難識別，業界、教師需與心理醫生多交流了解。她續指，相信條例實施後，舉報數字會上升，「半年左右大家會攞到個節奏」。她又希望政府每季公布兒童緊急宿位使用情況，讓業界了解服務是否超載。



《強制舉報虐待兒童條例》1月20日正式實施。（資料圖片）

兒童受心理虐待難識別 建議教師多與心理醫生交流

姚潔玲在港台節目《千禧年代》中表示，兒童受到心理虐待的情況較難識別，仍需要業界與心理醫生進行更多的交流與合作。她提到，許多學生表現不開心，教師可能以為他們有情緒困擾，但可能學生是因為受到家人忽略，或言語管教而承受心理虐待，「跳唔出嗰個環境」。

她續指，許多教師已接受網上訓練，但認知較參差，因以往多由社工與訓輔老師，或校長、副校長等有較多溝通，但其實班主任才最常接觸到學生。她強調學校「唔係唔理」，只是想先讓校長、副校長等了掌握情況。

姚潔玲指，隨著條例實施，相信舉報數字會上升，而當上報增多時，系統會建議甚麼情況個案需上報等，認為「半年左右大家會攞到個節奏」。至於政府增加兒童緊急宿位，她希望政府定期，如每季公布有關數字，讓業界了解服務是否已超載。

社會聯會總主任姚潔玲。（資料圖片/歐嘉樂攝）

料舉報意識提高因涉刑責

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學副校長、兒童事務委員會委員利哲宏在同一節目中表示，政府早一年已舖天蓋地宣傳，教師亦多已參與網上課程，了解相關責任及處理方法。他又指，學校亦已制定校本守則。他認為校本訓練及如何支援學生才是核心。

利哲宏指出，過去缺乏明確條例，但亦有相應機制處理；體罰會較易觀察，心理虐待則較難察覺，但有條例後大家意識提高，因會涉及刑責，「好多人唔好理喇report（報告）咗先」。

他又提到，教師如怕錯判，可參考政府流程圖。至於教師並非全部接受過訓練課程，他指因學校以鼓勵形式，鼓勵教師參加6至7小時的在線課程，但教育局會進行調查，因此相信學校亦會推動教師受訓。