恒豐酒店及錦倫旅運等合謀定價罰10.4萬 競委會上訴得直改罰95萬
競委會今日（19日）公布，早前入稟競爭事務審裁處，控告恒豐酒店及錦倫旅運等公司，涉嫌於香港多間酒店內銷售旅遊景點門票及車票時合謀定價，審裁處判處恒豐酒店的擁有人兼經營者罰款10.4萬港元，競委會認為罰款過低並提出上訴。上訴庭今日作出裁決，裁定競委會上訴得直，指原審判決未能反映嚴重性，終改判罰款額至95萬港元。
恒豐酒店涉與錦倫旅運等公司合謀定價
競爭事務委員會在2022年1月20日入稟競爭事務審裁處，控告恒豐酒店及另外五名答辯人，涉嫌於香港多間酒店內銷售旅遊景點門票及車票時合謀定價，案情指包括恒豐在內的多個酒店集團，擔當著「促成者」的角色，在兩間互為競爭對手的旅遊服務供應商之間傳達價格資料，積極協助落實該合謀定價安排。
錦倫旅運有限公司為本案的合謀者之一。翻查資料，該公司正由旅議會前主席胡兆英擔任董事總經理。
恒豐酒店被罰10.4萬 競委會上訴得直改罰95萬
審裁處早前作出裁決，判處Prudential Hotel (BVI) Limited，即恒豐酒店的擁有人兼經營者罰款10.4萬港元，競委會隨後就罰款額提出上訴。上訴庭今日（19日）作出裁決，裁定競委會上訴得直，將其罰款額提高至95萬港元，並頒令恒豐需支付競委會就是次上訴及早前於審裁處聆訊的訟費。
上訴庭：原罰款未能反映行為嚴重性
上訴庭認為，審裁處原本判處的10.4萬港元罰款，未能反映恒豐違法行為的嚴重性，亦不足以對相關行為產生針對性或一般性的阻嚇作用。
在此案中，恒豐並非活躍於門票及車票銷售市場，上訴法庭同意競委會所指，當答辯人並非活躍於涉案市場，競委會在建議其罰款金額時，可偏離由過往案例及競委會《建議罰款的政策》所確立的計算方式。上訴法庭亦認同競委會的觀點，認為參考該合謀行為其他參與者被判處的罰款，是較適切的做法。
競委會：判決對違法行為起阻嚇作用 籲企業勿從事反競爭行為
競委會對裁決表示歡迎，裁決帶出了一個重要訊息，即除合謀者本身外，任何促成本應互相競爭的企業作出反競爭行為的第三方，同樣須承擔法律後果及罰款，判決亦充分反映了相關違法行為的嚴重性，產生強而有力的阻嚇作用。競委會呼籲所有企業都切勿從事反競爭行為，包括不可促成該等行為。
競委會又指，入稟審裁處前曾向本案中所有「促成者」，即涉案的酒店集團及旅遊櫃檯營辦商發出違章通知書，其中部分選擇在調查的較早階段與競委會合作，接受違章通知書並承認法律責任，因而省卻了審訊所需的時間，亦無須面臨罰款及承擔訟費。相反，恒豐拒絕接受違章通知書的做法，其後亦拒絕和競委會合作，最終被入稟起訴及裁定違法，更在今天的上訴中被判處更高的罰款。