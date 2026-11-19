競委會今日（19日）公布，早前入稟競爭事務審裁處，控告恒豐酒店及錦倫旅運等公司，涉嫌於香港多間酒店內銷售旅遊景點門票及車票時合謀定價，審裁處判處恒豐酒店的擁有人兼經營者罰款10.4萬港元，競委會認為罰款過低並提出上訴。上訴庭今日作出裁決，裁定競委會上訴得直，指原審判決未能反映嚴重性，終改判罰款額至95萬港元。



競委會早前入稟競爭事務審裁處，控告恒豐及另外五名答辯人涉嫌於香港多間酒店內銷售旅遊景點門票及車票時合謀定價。（資料圖片／鄧倩螢攝）

恒豐酒店涉與錦倫旅運等公司合謀定價

競爭事務委員會在2022年1月20日入稟競爭事務審裁處，控告恒豐酒店及另外五名答辯人，涉嫌於香港多間酒店內銷售旅遊景點門票及車票時合謀定價，案情指包括恒豐在內的多個酒店集團，擔當著「促成者」的角色，在兩間互為競爭對手的旅遊服務供應商之間傳達價格資料，積極協助落實該合謀定價安排。

錦倫旅運有限公司為本案的合謀者之一。翻查資料，該公司正由旅議會前主席胡兆英擔任董事總經理。

圖為位於佐敦的恒豐酒店。（Booking.com圖片）

恒豐酒店被罰10.4萬 競委會上訴得直改罰95萬

審裁處早前作出裁決，判處Prudential Hotel (BVI) Limited，即恒豐酒店的擁有人兼經營者罰款10.4萬港元，競委會隨後就罰款額提出上訴。上訴庭今日（19日）作出裁決，裁定競委會上訴得直，將其罰款額提高至95萬港元，並頒令恒豐需支付競委會就是次上訴及早前於審裁處聆訊的訟費。

上訴庭：原罰款未能反映行為嚴重性

上訴庭認為，審裁處原本判處的10.4萬港元罰款，未能反映恒豐違法行為的嚴重性，亦不足以對相關行為產生針對性或一般性的阻嚇作用。

在此案中，恒豐並非活躍於門票及車票銷售市場，上訴法庭同意競委會所指，當答辯人並非活躍於涉案市場，競委會在建議其罰款金額時，可偏離由過往案例及競委會《建議罰款的政策》所確立的計算方式。上訴法庭亦認同競委會的觀點，認為參考該合謀行為其他參與者被判處的罰款，是較適切的做法。

審裁處早前作出裁決，判處恒豐酒店的擁有人兼經營者罰款10.4萬港元，競委會隨後就罰款額提出上訴。（資料圖片／鄧倩螢攝）

競委會：判決對違法行為起阻嚇作用 籲企業勿從事反競爭行為

競委會對裁決表示歡迎，裁決帶出了一個重要訊息，即除合謀者本身外，任何促成本應互相競爭的企業作出反競爭行為的第三方，同樣須承擔法律後果及罰款，判決亦充分反映了相關違法行為的嚴重性，產生強而有力的阻嚇作用。競委會呼籲所有企業都切勿從事反競爭行為，包括不可促成該等行為。

競委會又指，入稟審裁處前曾向本案中所有「促成者」，即涉案的酒店集團及旅遊櫃檯營辦商發出違章通知書，其中部分選擇在調查的較早階段與競委會合作，接受違章通知書並承認法律責任，因而省卻了審訊所需的時間，亦無須面臨罰款及承擔訟費。相反，恒豐拒絕接受違章通知書的做法，其後亦拒絕和競委會合作，最終被入稟起訴及裁定違法，更在今天的上訴中被判處更高的罰款。