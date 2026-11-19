香港街馬今年未有舉行，主辦方「全城街馬」今日（19日）公布，計劃明年第四季舉行旗艦賽事「香港街馬2027」。在此之前，將於明年2月14日及4月18日，分別在將軍澳及中環舉行「街馬—社區跑」及「街馬—共融跑」，即日起同步開放報名。



▼ 2025年11月23日 香港街馬2025舉行▼



「香港街馬2025」設全馬、半馬、十公里及領袖跑等多個賽事，有超過2萬人報名參加，其中全馬賽事於上午5時15分在東區走廊開跑。（資料圖片/廖雁雄攝）

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社會企業「全城街馬」今日（19日）公布，將於明年2月14日及4月18日，分別在將軍澳及中環舉行「街馬—社區跑」及「街馬—共融跑」，由即日起同步開放報名，又預告計劃於明年第四季舉行旗艦賽事「香港街馬2027」。

「街馬—社區跑」明年2.14將軍澳一帶舉行

其中「街馬—社區跑」將於2027年2月14日（周日）舉行，設5公里及10公里賽程，賽事起點及終點位於將藍公路單車徑、毗鄰將藍公路花園；5公里路線途經將軍澳南海濱長廊、海濱公園行人天橋（北橋）及將軍澳海濱公園一帶，10公里則沿5公里路線跑兩圈。

兩個賽程均採計時競賽形式，設個人組及雙人組。個人組接受12至75歲跑手參加；雙人組由一名10至17歲參加者，與一名18至75歲成人組隊。

「街馬－社區跑」將於2027年2月14日（星期日）舉行，設五公里及十公里賽程，賽事起點及終點位於將藍公路單車徑、毗鄰將藍公路花園。（大會提供）

「街馬—共融跑」明年4.18中環龍和道一帶舉行

至於「街馬—共融跑」將於2027年4月18日（周日）在中環龍和道一帶舉行，路線途經中環摩天輪、香港會議展覽中心及政府總部一帶，活動設7公里精英組、7公里挑戰組及3公里賽程。

7公里挑戰組屬非競賽形式，不設競賽獎項，其餘兩項則為計時競賽，讓參加者按目標選擇體驗。賽時設個人組、雙人組及傷健共融組，3公里雙人組讓6至11歲兒童與成人同行，傷健共融組則由一名殘疾人士及一名健全人士組成，年齡為12至75歲。

報名費用方面，除了「街馬—共融跑」3公里組為每人港幣298元外，其餘賽事組別均為每人350元。

「街馬－共融跑」將於2027年4月18日（星期日）在中環龍和道一帶舉行，路線途經中環摩天輪、香港會議展覽中心及政府總部一帶，活動設七公里精英組、七公里挑戰組及三公里賽程。（大會提供）

今年主辦方無舉辦大型賽事 改推「街馬跑享樂」

今年主辦方「全城街馬」沒有舉辦大型賽事。「全城街馬」聯合創辦人及行政總裁梁百行指，由2026年6月開始，推行為期18個月的「街馬跑享樂」，將透過跨界合作，在不同地區推展免費跑步訓練計劃及社區跑團，走進屋邨、校園與不同社群，逐步建立健康習慣與互相支持的社區網絡。

報名費用方面，除「街馬－共融跑」三公里組為每人港幣298元外，其餘賽事組別均為每人350元。（街馬網站截圖）