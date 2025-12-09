百位校長一對一與學生跑街馬　一場超越10公里的生命教育馬拉松

與你同行，跑一場教育的馬拉松

人生如長跑，起步或許有快慢，但真正珍貴的，是那份堅持到底的勇氣。11月23日的清晨，100位校長與100位學生並肩站在起跑線上，迎著微風，準備共同完成一場十公里的旅程。教育局蔡若蓮局長也在人群中，以行動詮釋「與生同行」的意義—教育不只是課堂上的傳授，更是生命與生命的彼此陪伴。



步履之間，體悟堅持的力量

長跑的路上，身體總會發出抗議：肌肉酸軟、呼吸急促，每一步都像在質問自己是否該停下。然而，當我們學會與不適共處，才明白「忍耐」是突破的起點。明愛馬鞍山中學的馮樂盈同學，在途中扭傷腳踝，疼痛如影隨形，她卻選擇放慢腳步，繼續前行。曹雪蓮校長一次次回頭關切，輕聲問候如暖流，讓她知道—她不是獨自一人。最終，她跨過終點，腳踝的腫痛被成就感取代。原來，堅持從來不是孤軍奮戰，而是來自他人的牽引與自己內心的呼應。

超越自我，收穫心靈的豐盛

跑步的意義，不在於戰勝他人，而在於戰勝昨天的自己。廖寶珊紀念書院的林俊熙同學與張偉聲校長，在賽前因病中斷訓練，卻未放棄挑戰。起跑前，校長對俊熙說：「按自己的節奏前行，我會在身後見證。」於是，俊熙不再焦急比較，而是迎著風，欣賞沿途風景，不知不覺跨越了一個又一個里程標誌。他學會了在艱辛時放慢腳步，卻從不停下。教育的價值，正是如此—不在結果的成敗，而在過程中的自我發現與成長。

教育如長跑，需要耐心與陪伴

「教育是百年樹人的工作」，這句話在這次活動中顯得格外真切。校長與老師們如同馬拉松教練，不離不棄地陪伴學生經歷高低起伏。他們是學生的後盾，守護他們成長，也期待他們從被照顧者蜕變為堅毅的領導者。正如長跑需要長期鍛鍊，教育亦需要時間與信任，才能讓年輕的生命在跌撞中學會迎難而上，在陪伴中學會砥礪前行。

終點之後，是另一段旅程的開始

跨過終點線的瞬間，汗水與笑容交織。這場街馬不只是一場比賽，更是一堂關於人生的課—我們學會了在逆境中調整呼吸，在陪伴中感受溫暖，在堅持中看見自己的韌性。而教育的本質，正是如此：師長與學生同行，彼此鼓勵，共同跨越每一個難關，讓每一段路程都成為生命中珍貴的印記。

這場別具意義的街馬，不只是一場體育賽事，更是一堂深刻的生命教育課。它讓我們看見：在教育這條路上，最重要的不是誰跑在起跑線，那一個跑得最快，更重要的是，過程中的每一份堅持與成長，能否到達人生成功的終點線。

在此，感謝一眾校長身體力行，以行動來支持學生，並感謝Seed Foundation 全力支持這個活動。未來的路或許漫長，但只要記得這一天，有100位校長、100位學生，以及無數默默支持的人，一起用腳步寫下溫度的故事—我們便知道，無論多遠，都不會孤單。