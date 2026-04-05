全城街馬創辦人4250萬沽中半山寶雲閣豪宅　17年賺53%

二手樓市轉旺。中半山寶雲閣一伙中層戶以4,250萬元沽出，較2009年買入價2,780萬元，帳面升值約53%。



上述成交個案為中半山寶雲閣中層A室，實用面積1,445平方呎，三房間隔，新近以4,250萬元沽出，成交呎價約29,412元。

業主為「全城街馬」創辦人 曾擔任貝恩資本合夥人

單位原業主為張亮及趙家頌，張亮為社會企業RunOurCity「全城街馬」的創辦人，過往曾擔任貝恩資本的合夥人，及於溢達集團擔任董事總經理，負責全球採購及供應鏈管理。張亮也曾是香港社會創投基金之創會董事、股東、及榮譽顧問。至於趙家頌則為RunOurCity「全城街馬」的董事。

張亮為社會企業RunOurCity「全城街馬」的創辦人。（全城街馬網頁資料）

2009年買入價2780萬

張亮及趙家頌二人於2009年透過聯名形式以2,780萬元買入上述單位，持貨約17年，帳面升值53%。

中半山寶雲閣。（資料圖片）

中半山寶雲閣。（資料圖片）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。