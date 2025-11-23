香港街馬・多圖｜萬名跑手黎明出發 龜仙人、魷魚遊戲士兵參賽
撰文：董素琛
出版：更新：
香港街馬今（23日）舉行，有逾2萬人報名參加，其中全馬及半馬賽道穿越尚未開通的中九龍繞道（油麻地段）。今年續有跑手「扮鬼扮馬」，打扮成《魷魚遊戲》中的士兵、漫畫《七龍珠》角色龜仙人等角色，亦有跑手帶著漫威超級英雄《美國隊長》的盾牌出賽。
今年香港街馬設全馬、半馬、十公里及領袖跑等多個賽事，有超過2萬人報名參加。其中，全馬於上午5時15分在東區走廊開跑，半馬精英組則於上午5時55分在相同位置開跑，半馬跑手於上午7時多陸續衝線。全馬及半馬賽道覆蓋尚未開通的中九龍繞道（油麻地段），有跑手認為，今年的賽道困難，有很多斜路，形容感覺「跑極都未完」。
以往不少參賽者會「扮鬼扮馬」參與街馬，今年亦不例外。有跑手打扮成《魷魚遊戲》中的士兵、漫畫《七龍珠》角色龜仙人、虛擬偶像角色鯊鯊Gawr Gura；亦有跑手帶著漫威超級英雄《美國隊長》的盾牌以及《鋼鐵人》的手套出賽，為賽事增添不少趣味。
