香港街馬：改以二維碼識別行李位置　惟昨「冇WIFI」令系統停擺

「香港街馬」昨早（23日）舉行，賽後跑手領取個人行李時出現混亂，更指行李「好似垃圾咁」被放在地下自取。全城街馬聯合創辦人及行政總裁梁百行今（24日）承認，今次沒有採用傳統方法，按選手編號排序擺放行李。主辦方原本打算透過二維碼（QR Code）掃描，識別行李位置，惟昨日與物流公司原先預計「能支援信號的流量有落差」、「冇WIFI」，高峰期所有機器都無法連接信號，令系統現問題。昨日收到7名跑手求助，指未能領取行李，大會稍後聯絡跟進。



有跑手形容好像「去咗印度地攤」要自行找回個人行李，戲稱「原來終極大考驗係搵返自己個袋」。（資料圖片／threads@thomas.is.writing）

改以二維碼掃描 得知行李擺放位置

全城街馬聯合創辦人及行政總裁梁百行今早於兩個電台節目表示，今次沒有採用傳統按選手編號次序擺放行李。由於今次數個賽事起點和終點不同，主辦方希望「與時間競賽」，故與物流公司商討後，決定利用科技將行李擺放到多個區域。這些區域按不同賽事再劃分成多個「細格」，每個「細格排幾十個袋」，但行李沒有按編號排次序，打算職員透過二維碼（QR CODE）掃描，便知道該行李放在哪個位置，原意是為了加快流程。

今年香港街馬設全馬、半馬、十公里及領袖跑等多個賽事，有超過2萬人報名參加，其中全馬賽事於上午5時15分在東區走廊開跑。（廖雁雄攝）

大會指昨日一度「冇WIFI」 令系統停擺

最後結果不似預期，梁百行向跑手致歉，解釋原本安排基本信號連接，並使用WIFI操作，惟昨日與物流公司原先預計「能支援信號的流量有落差」。他說WIFI連接的部份出現問題，一度「冇WIFI」，高峰期所有機器都無法連接信號，令系統現問題，稱系統「唔係慢咗，而係停咗」，後備機器亦無法運作。他強調事前有做測試，目前正與物流公司檢討。

有跑手指領取行李的隊伍大排長龍，自己在8時多完成賽事，但要直至10時多才取回行李離開。（資料圖片／threads@cathiyuk）

不應讓選手自行找行李 未來或增人手處理

他說系統有問題後，主辦方亦馬上採用後備方案，以傳統方法排列行李，盡快疏導人群。雖然昨日已調配雙倍人手處理，但認同處理不夠快。被問及為何有選手需要自行找行李，他承認有待改善，主辦方未有預料跑手「自己湧入去」的場景，未能阻截跑手。他認為不應讓跑手自行找行李，未來會作出檢討，考慮增加人手處理突發情況。

7名跑手未能領取行李

昨日有7名跑手未能領取行李，梁百行說每年都會發生，稍後聯絡跑手跟進。對於街馬不足一次發生混亂，他說擔心會影響聲譽，「慚愧咁講，我哋每年都有做得唔好嘅地方」。他向跑手及協助他們改善的人致歉，未來了解整件事後，會「對症下藥」處理。

主辦方表示由於系統故障，導致行李領取區出現人龍，等候時間較長。（全城街馬facebook圖片）

談及昨日賽事，他形容天氣很好，活動大致順利，共有2萬人報名參加，有逾1.8萬人出席。今次賽道包括尚未通車的中九龍繞道（油麻地隧道），梁稱該賽道是隧道，有1公里上斜路，隧道距離水平線最深為50米，形容甚具挑戰，事前已提醒跑手留力。不少跑手對於隧道的通風、路況感到滿意，相信是對他們一個很好的體驗。