香港街馬｜行李疑沒按編號擺放　跑手稱大海撈針　大會：系統故障

「香港街馬」今日（23日）早上舉行，吸引近二萬名跑手參與。賽後跑手領取個人行李出現混亂，多名跑手於網上反映指個人行李「好似垃圾咁」被放在地下自取。有人則排隊等候逾1小時才找到行李，懷疑大會沒按選手編號擺放行李，令眾人有如「大海撈針」，批評安排甚差。



主辦方表示由於系統故障，導致行李領取區出現人龍，等候時間較長，有緊急加派工作人員及義工到場協助，並盡全力疏導人流及加快處理速度。



有跑手形容好像「去咗印度地攤」要自行找回個人行李，戲稱「原來終極大考驗係搵返自己個袋」。（threads@thomas.is.writing）

有跑手指領取行李的隊伍大排長龍，自己在8時多完成賽事，但要直至10時多才取回行李離開。（threads@cathiyuk）

賽後跑手領取個人行李出現混亂。（Threads@fitz.hk）

主辦方表示由於系統故障，導致行李領取區出現人龍，等候時間較長。（全城街馬facebook圖片）

由社會企業「全城街馬」主辦、嘉里建設冠名贊助的「嘉里香港街馬2025」慈善跑於今日（23日）早上舉行，吸引近二萬名跑手參與。多名跑手於網上發文，指賽後領取個人行李有大亂象，排隊超過一小時仍未能領取行李。

跑手：終極大考驗係搵返自己個袋

有跑手在社交平台表示，所有人的行李「好似垃圾咁」被放在地上﹐形容當時「冇職員幫手，冇分Number（選手編號）」，有如「去咗印度地攤」要自行找回，戲稱是次街馬「原來終極大考驗係搵返自己個袋」。

香港街馬半馬及全馬賽事由東區走廊近東岸公園起步，壓軸賽道為尚未通車的中九龍繞道（油麻地段），以油麻地交匯處為終點。（廖雁雄攝）

有跑手8時完賽 10時許才領回行李

有跑手則指領取行李的隊伍大排長龍，自己在8時多完成賽事，但要直至10時多才取回行李離開。她表示後悔寄存物品，排隊進入行李範圍後才發現「啲number（選手編號）唔係順序排，係分zone（區域）」，於是又要再排隊等候義工協助尋找行李的區域，加上「有啲zones係俾袋遮住睇唔到」。

大會全城街馬為事件深感抱歉，表示由於系統故障，導致行李領取區出現人龍。大會正緊急加派工作人員及義工到場協助，並盡全力疏導人流及加快處理速度。

香港街馬半馬及全馬賽事由東區走廊近東岸公園起步，壓軸賽道為尚未通車的中九龍繞道（油麻地段），以油麻地交匯處為終點。（廖雁雄攝）

半馬及全馬賽事壓軸賽道為尚未通車的中九龍繞道（油麻地段），以油麻地交匯處為終點。（廖雁雄攝）