街馬｜陳美寶稱中九龍繞道「上天下海落地」　明年或六號幹線開跑

由社會企業「全城街馬」主辦、嘉里建設冠名贊助的「嘉里香港街馬2025」慈善跑於今日（23日）早上舉行，吸引近二萬名跑手參與。壓軸開跑的是「領袖跑」，運輸及物流局局長陳美寶等政府人員參與，在中九龍繞道（油麻地隧道）附近跑兩公里。



陳美寶在起跑前致辭，指中九龍繞道是貫穿九龍東西的主幹道，齊集「上天、下海、落地」的元素，既有天橋，又有海底及地底隧道。她指六號幹線（茶果嶺段）料將於明年全線通車，明年將看看能否再和香港街馬合作。



香港街馬壓軸活動「領袖跑」，運輸及物流局局長陳美寶及多名政府人員參與。（廖雁雄攝）

近百名領袖參與 以中九龍繞道為核心

「領袖跑」是今屆香港街馬最後一個活動，有來自運輸及物流局、路政署、土木工程拓展署及消防處等多個政府部門代表、工程業界及專業團體等近百名領袖一同參與。

活動以中九龍繞道（油麻地段隧道）東面出口為核心，路線起點設於隧道東面出口，跑手出發朝九龍灣方向前進，途經中九龍繞道（油麻地段隧道）行政大樓後折返，再向油麻地方向跑至近馬頭角一帶的隧道路段，最後折返至隧道東面出口衝線，全程兩公里。

陳美寶：中九龍繞道齊集「上天、下海、落地」的元素

陳美寶在起跑前致辭。她對活動主辦單位表示感謝，因為可在中九龍繞道籌備得如火如荼之際，讓跑手親身感受。她形容中九龍繞道是貫穿九龍東西的主幹道，更齊集「上天、下海、落地」的元素，既有天橋，又有海底及地底隧道。

這條中九龍繞道自2017年開始去興建，中間我們經過了疫情，但我們沒有停下來。興建的時候，穿過了七條港鐵線，中間的過程，經歷了2,400次的爆破，但市民在家中或周圍的商舖都沒感覺，正正因為團隊很小心謹慎，亦是一個很好的規劃，去做好這個工程。 運輸及物流局局長陳美寶

六號幹線（茶果嶺段）預計明年通車，陳美寶說屆時將看看能否再和香港街馬合作。另外，立法會選舉將至，她在活動中多次宣傳，跑步時亦不忘拿着寫有「投入選舉 共創未來」的毛巾。

早前有消息指中九龍繞道（油麻地段隧道）將於12月21日通車。（廖雁雄攝）

