赤柱豪宅項目One Stanley，10月被爆出有獨立屋未跟圖則施工，捲入爭議及被屋宇署下令調查。據了解，One Stanley發展商建灝地產遭人勒索，消息稱金額達數千萬元，不支付就會向外界披露會對公司有負面影響的資料。

建灝地產發言人向《香港01》確認事件，指11月初已經報警，不會評論事件。記者正向警方查詢。



據了解，建灝地產集團（K&K Property）被人勒索，並已就事件報案。有消息稱，案件涉及一名人士，勒索金額達數千萬港元，稱會向外界披露其認為可能對建灝地產產生負面影響的資料。

建灝地產發言人確認，公司於11月4日就被勒索一事報警，指案件目前已交予警方處理，不會作出評論。

《香港01》正向警方查詢事件。

赤柱豪宅項目「ONE STANLEY」發展商為建灝地產。圖為2025年3月建灝地產發出新聞稿，圖中左邊的是建灝地產集團首席行政總裁及主席羅建一。（新聞稿圖片）

Bossini羅氏家族的建灝地產集團，是赤柱豪宅項目One Stanley、啟德天寰、大埔泓山等樓盤的發展商。

2026年10月，One Stanley被傳媒《胡說樓市》揭發，35號獨立屋的鋼筋數量與獲批圖則不符。屋宇署介入調查後，確認地面低層一條橫樑保護層沒有按圖則配置鋼絲網，以及部份樓板的鋼筋配置與圖則不符，又勒令抽查屋苑另外15間獨立屋及六座住宅的12個單位。

建灝地產曾指，高度重視並會嚴肅跟進，如調查後發現存在失誤，必定根據相關法律法規向受影響物業進行補救，並依法追究有關人士的責任。

《胡‧說樓市》報道，建灝地產的赤柱豪宅「ONE STANLEY」，業主收樓裝修期間發現樓板表層混凝土出現異常，鋼筋有嚴重偏差。（《胡‧說樓市》提供圖片）

11月，發展局局長甯漢豪於立法會表示，35號屋建築與獲批圖則不符，發展商從未向屋宇署報告，署方會就後續檢控工作徵詢律政司。屋宇署亦已陸續接獲其他被抽查獨立屋及單位的獨立認可實驗所評估報告，如發現有違規情況會採取執法行動。

《胡‧說樓市》報道，建灝地產的赤柱豪宅「ONE STANLEY」，業主收樓裝修期間發現樓板表層混凝土出現異常，鋼筋有嚴重偏差。（《胡‧說樓市》提供圖片）