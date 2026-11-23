最新公屋綜合輪候時間跌至4.4年，按季下跌0.4年，創過去10年新低，亦提前達到政府今年內低於4.5年的目標。公屋聯會總幹事招國偉今日（23日）表示，數字值得肯定，顯示簡約公屋在編配上發揮明顯效果，有效消減輪候高峰，令輪候時間得以穩步回落。



最新公屋綜合輪候時間跌至4.4年，按季下跌0.4年，創過去10年新低。（資料圖片）

招國偉在港台節目《千禧年代》指，最近一季的編配數目中，約有一半屬於簡約公屋單位，讓更多申請者入住，帶動整體輪候時間由4.8年顯著回落至4.4年。不過他表示，雖然計及簡約公屋後時間有所縮短，但單計傳統公屋的輪候時間與3年上樓目標仍有距離，期望當局持續增加供應，推動傳統公屋輪候時間進一步下跌。

30歲以下非長者一人的申請宗數，由2016年9月約7萬宗大跌6成至最新1.9萬宗，招國偉認為受多重因素影響。他指過去不少剛畢業或仍在學的青年申請公屋，但隨着當局收緊單人申請的入息及資產審查，超額個案會被取消資格。此外，政府近年增加資助出售房屋供應，並推出支援青年置業的措施，讓部分年輕單身人士及家庭選擇透過購買居屋或綠置居滿足住屋需要，不必單靠輪候公屋。

公屋聯會總幹事招國偉。（資料圖片／夏家朗攝）

至於本年度第3季11,200宗一般申請人編配中，新落成傳統公屋佔3,100個，而回收的傳統公屋單位則約有1,700個。招國偉表示，過去打擊濫用公屋已收回不少單位，預計未來回收量未必會持續急升，反而透過綠表住戶購買居屋或綠置居而交還的「流轉」單位將成為主力。他解釋，由於購買居屋涉及樓花期，住戶需待屋苑入伙才交還公屋，因此回收數字會隨新居屋入伙年份而出現高峰期。

至於社會討論應否重推租者置其屋計劃，他表示政府正研究，待結果出爐後社會再深化討論會較為合適。