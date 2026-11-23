名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(23日）在高等法院續審，第三被告鄺港智接受其父親鄺球的代表律師盤問時，再提及蔡的丈夫譚方駿。



鄺港智被問是否知蔡與譚有否性關係時，鄺說：「你要問佢地啦。」律師進一步問他譚的性取向時，鄺一方面稱：「畀人食花生咁無必要啦。」但又說：「鍾意男多啲。」之後更稱：「九成囉，未必百分百。」更反問律師為何之前不追問譚方駿。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

第三被告鄺港智認為蔡天鳳喜歡的對象是他。(資料圖片)

鄺港智指譚方駿喜歡男性多啲。（方承恩攝）

鄺港智稱，不知蔡天鳳與譚方駿是否有性關係。(Abby Choi IG)

被問蔡是否關心鄺多於譚：大家都好好囉

代表鄺球的代表大律師戴偉奧指，鄺港智認識蔡，直至他被捕，他是蔡主要喜歡對象，鄺港智同意。戴偉奧追問，蔡是否關心鄺，但不關心現任丈夫譚方駿，鄺回應：「唔好咁講，大家都好好囉。」

稱無必要給人食花生 但又指譚鍾意男性

律師又問，那蔡和譚是否有性關係，鄺港智回應：「呢個你要問佢㗎嘛，你之前唔問。」戴偉奧追問，以鄺所知，譚喜歡男性或女性，或兩者都喜歡，鄺一度指不想回答，又說：「畀人食花生咁無必要啦。」他其後稱：「鍾意男嘅多啲囉。」

反問律師為何不問譚是否同性戀

被問及是否同意譚屬同性戀，鄺回應：「九成囉，未必百分百嘅，你應該問佢㗎嘛，點解問我呢啲問題呢？」

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