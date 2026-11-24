內地男子結識來自香港的18歲少女後，來港時邀她當導遊，卻在酒店房內強姦並雞姦少女，少女曾喊痛求停，內地男卻稱要待他射精後才會停手。少女待內地男完事並睡著逃走。內地男今（24日）在高等法院承認強姦及非法肛交等2罪（HCCC381/2025）。



案情指，被告事後曾向少女發訊息道歉，他被捕後解釋，他對每個有性關係的女性都會道歉，並稱這是「紳士風度」。心理報告指被告有邊緣型人格障礙症，認為其悔意流於表面。法官杜麗冰斥被告的行為如同「誘拐（grooming）」，令事主留下創傷，判囚11年。



被告孫宇飛（孙宇飞），26歲，承認1項強姦及1項未經同意下作出的肛交罪，案發於2024年11月25日，在旺角「薈賢居」一酒店房內。

來自內地的被告孫宇飛在高等法院被判囚11年。(葉志明攝)

事主X是一名在港獨居的自修生

案情指，事主X案發時18歲。她在港出生，幼年隨父母回內地生活。2024年7月回港獨居，在餐廳兼職侍應，她準備應考2025年文憑試，她當時亦是一名自修生；被告是內地人，在案發時26歲，於深圳居住，持雙程證來港。

兩人案發前5天在深圳一醫院認識

被告與X在2024年11月20日在深圳市康寧醫院相識。被告向X搭訕，其後交換了微信。被告翌日到網吧找X，曾要求吻X的嘴，但X拒絕。X當晚在被告家過夜，翌日回港。被告同月24日再聯絡X，他稱翌日會來港，叫X擔任其導遊。X在同月25日應邀到達被告所住的「薈賢居」酒店，並陪伴被告買電話卡，其後回酒店取東西，便打算離開。

X陪被告回酒店房後遭強姦及雞姦

X陪被告回到酒店房後，被告阻止她離開，並把X推倒床上，X嘗試反抗但不果。被告在沒有安全措施下把她強姦，又強迫X洗澡，期間再強迫X肛交，之後再把她拉回床上再次強姦她。X曾表示疼痛及向被告求饒，惟被告稱要待他射精後才會停手。X趁被告完事並入睡後逃走，她把事件告知友人，最後前往警署報警。

被告稱向有性關係的女生道歉以示紳士風度

被告在翌日被捕，他警誡下指在獲X同意下發生性行為，又指X常向他發送曖昧短訊，認為二人是情侶關係，但承認事後曾發訊息向X道歉。被告指他會向每個曾發生關係的女生道歉，並稱之為「紳士風度」

X童年坎坷有情緒問題及自殘傾向

杜官引述事主的創傷報告指，X的童年坎坷，有情緒問題及自殘傾向，渴望他人的愛和關懷，故把和被告的關係理解為關心，亦在情感上對他產生倚賴。心理專家認為，此情況與誘拐（grooming）相符。事件對X造成創傷，對外型與被告類近的男性產生恐懼，更曾嘗試輕生，現時雖有好轉但仍感焦慮。

被告有邊緣人格障礙症

被告的心理報告則指出，他有邊緣型人格障礙症，並曾經求診，其悔意流於表面，重犯風險高。

杜官強調，被告利用X的情感缺失犯案，行為甚至達「誘拐」程度，過程中更沒有使用安全套，屬案情嚴重，判他入獄11年。