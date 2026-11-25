名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(35日）在高等法院續審，蔡的前夫、第三被告鄺港智繼續作供，控方今續就龍尾村的事作盤問，之後由鄺港智的律師作覆問後，鄺港智作供完畢。

暫委法官祁彥輝把案押後至本周五（27日），到時控辯雙方將進行結案陳詞。



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三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

女死者蔡天鳳。（網上圖片)

庭上透露，鄺港智曾向警稱要指證父親鄺球(圖)，想轉做特赦證人，後來又去信父親稱會庭上講出實情。(資料圖片)

質疑鄺球未有向鄺港智說有關其子女的話

代表控方的資深大律師郭莎樂，今續就三父子駕車至龍尾村的案情作盤問。鄺港智指，鄺球襲擊蔡天鳳後，鄺港傑和鄺球開車前往龍尾村。在車程中，鄺港智檢查蔡的情況，包括檢查其心跳和呼吸，但她沒有反應。兩車到停車場後，鄺球曾檢查蔡的情況，而鄺港智曾問是否報警或召救護車，鄺球則回應：「你通緝緊㗎喎，咁啲仔女點算呀？」

惟控方質疑，根據片段鄺球沒有稱：「你通緝緊㗎喎，咁啲仔女點算呀？」鄺回應指，鄺球確曾對他說有關他被通緝，及有關其子女的話，強調他對此有印象。

鄺港智堅稱放蔡入膠箱是回大美督後才決定

控方續指，當時是否拿取膠箱，並把蔡放入膠箱，之後再作處理。鄺港智指他知道先把蔡搬入單位，但不知道處理的事。控方質疑，他們早已決定把蔡放入膠箱，所以他們停車後已很快處理此事，鄺港智回應指或在大美督時的數分鐘內決定。控方指，鄺港智講述蔡如何死亡的說法，完全屬虛假，鄺否認說法。

代表鄺港智的大律師安華暉(左)在庭上澄清，控方並無用鄺港智所錄口供指證鄺。(朱棨新攝)

鄺港智首次見警方時未有錄取口供

代表鄺港智的大律師安華暉其後作出覆問，並稱鄺港智於2024年9月4日去信警方時，曾表示想和警方會面，以講述案件以及：「我願意去指證阿爸。」當時未有警員到來和他見面，只回覆著鄺可透過法律代表聯絡警方。他因此於同年10月28日再去信，指希望在沒有律師代表下會面，警員之後到來見他，他再表達其意願，但該次沒有錄取口供。

年初再去信警方錄取警誡供詞

安華暉續指，鄺港智於2026年1月29日再去信警方，警員於同年2月和他錄取警誡供詞。鄺補充在該次錄口供前，亦有一次和警員見面，但沒有錄取供詞。

鄺港智稱以為錄取無損權益口供

安華暉問，鄺是否知悉「無損權益口供」和警誡供詞的分別，鄺稱當時並不知道，大律師其後告知他，而他錄口供時，以為自己是錄取「無損權益口供」，屬證人口供。鄺港智解釋，當時想成為控方證人，但遭拒絕。

控方未有用鄺港智口供指證鄺

安華暉續問，鄺港智昨供稱被「呃咗」錄取供詞，是什麼意思。鄺回應：「佢話幫到控方就得。」他因此錄取供詞，惟警方利用此口供指證他。安華暉澄清，控方最終沒有使用該供詞，鄺回應指知道此事。

大美督下車抽煙約一支煙時間

安華暉續問，鄺稱於案發日，在大美督停車場與兄長鄺港傑下車抽煙，問他由下車後抽煙，直至再回車上見到鄺球和蔡天鳳，約相隔多久。鄺回應指約5分鐘：「一支煙時間。」

鄺港智昨認曾去信警方想做特赦證人

鄺港智昨接受其父鄺球的大律師盤問時，承認他曾去信警方，要求擔任特赦證人，並曾言：「講番真相，願意指證我爸爸。」鄺亦曾於今年2月，為警方錄取口供，惟警方最終拒絕讓他當特赦證人。他錄口供約一個月後，又曾去信父親鄺球，聲稱在庭上會「講番」。鄺港智昨供稱，他錄口供時遭警員誤導，又指警方省略及修改他的說法。他否認因為錯誤指控鄺球而感到內疚，才在約1個月後寫信給鄺球。

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