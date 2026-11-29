房委會租者置其屋計劃的調研正在進行當中。財政司副司長兼署理房屋局長黃偉綸昨日（28日）表示，調研估計要明年中才完成，但無論結果如何，本屆政府都不會重推租置，即留待下屆政府作決定。



財政司副司長兼署理房屋局長黃偉綸。（資料圖片）

房委會租者置其屋計劃的調研正在進行當中。圖為現時租置計劃下的華貴邨。（資料圖片）

黃偉綸接受now新聞台節目《大鳴大放》訪問時稱，租置計劃雖自2005年起已停止納入新屋邨，但計劃現時涵蓋的39個屋邨的租戶，仍可選擇購買其現居單位，政府仍在研究是否需要加推。他強調這方面要小心考慮，又透露房署上月已展開大型問卷調查，涉及公屋租戶、分間單位租戶及私樓業主等約1.4萬戶，蒐集各方意見。

黃偉綸又說，當局稍後會根據問卷結果進行焦點小組討論，整個調研估計要明年中左右成，屆時會再與社會商討未來路向。他表示房屋局現時未有傾向，當局期望藉着調查及社會討論，詳細考慮是否重推，確保公屋資源妥善運用。黃偉綸又表明，無論最終調研結果如何，本屆政府都不會重推租置。

黃偉綸重申，社會對租置計劃意見分歧，並指租置計劃一旦重推，意味會減少出租公屋的供應。社會在定價等基本問題上亦未達成共識，雖然有意見認為應以較低價出售，但現時一個公屋單位成本高達百多萬元，亦涉及是否計入地價的考量。他又指，現時39個租置屋邨正面對大廈管理挑戰，租客與業主角度有不同，在維修等事宜上容易有摩擦，故必須審慎考慮。