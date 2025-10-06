租置計劃｜房屋局明年研究　洪雯憂公屋淪「置業捷徑」致向下流動

租置計劃最終沒有納入《施政報告》，引起政界關注。立法會房屋事務委員會今日（6日）召開會議，民建聯陳學鋒認為「先租後買」才能促進公屋居民向上流動，目前有85萬個公屋單位，但近年居屋供應量普遍低於1萬個，關注流轉率低。



選委界洪雯則認為香港現時不具備重推租置計劃條件，擔憂會導致公屋淪為「置業捷徑」，恐引發「向下流動」的社會現象。房屋局重申明年開展全面研究，透過問卷收集持份者意見，豐富置業階梯的同時，需審慎評估售價、管理制度等技術性問題。



何永賢指，重推租置計劃需要考慮價錢及技術性管理，以及挑選合資格出售的公營房屋。（直播截圖）

房屋局明年研究租置計劃

「租者置其屋計劃」（租置計劃）是房屋委員會推出的公屋置業計劃，讓公屋租戶能以折扣價購買現時居住的單位，轉租為買。 該計劃於1998年推出，至2005年暫停。今年《施政報告》發布前夕，有傳聞指政府會重推租置計劃，但最後卻並未出現。

立法會房屋事務委員會今天開會，多名議員聚焦討論重啟公屋租置計劃的可能性。房屋局局長何永賢表示，推行該計劃需審慎評估考慮價錢及技術管理，及挑選合資格出售的公營房屋。房屋局副秘書長章景星透露，明年將全面深入研究，屆時根據研究成果決定後續推進方案。

陳學鋒：居屋供應量低 有排都流轉唔到

其中，民建聯陳學鋒肯定施政報告的房屋政策方向，指本港正從改善居住條件邁向「豐富置業階梯」新階段。他強調「租者置其屋」計劃具現實意義，近年居屋供應量普遍低於1萬個，「透過居屋去流轉嘅話，有排都流轉唔到」。他認為「先租後賣」才能促進向上流動，要求當局提供明確的重推時間表。

房屋局副秘書長章景星表示，明年將啟動「租者置其屋」計劃的全面研究準備工作。當局除內部研究外，亦計劃委託專業調查機構，透過問卷等方式收集公屋租戶、現行租置計劃單位業主、綠置居及居屋購買者，以及公屋輪候人士等持份者意見，為政策制訂提供重要參考依據。

選委界立法會議員洪雯質疑香港現在不具備重推租置計劃的條件。（盧翊銘攝）

洪雯：憂租置令公屋淪「置業捷徑」 吸引更多人輪公屋

選委界洪雯持相反意見，質疑香港現在不具備重推租置計劃的條件，若實施租置計劃，公屋可能淪為「置業捷徑」，反而吸引更多人輪候公屋，形成「向下流動」現象。她強調，公屋居民已享有優先購買綠置居及居屋的權利，若再增加租置選項，將加劇資源分配不公。

無論賠償金高或低，均可能造成雙重福利。 洪雯

洪雯批評政府一方面興建公屋，以縮短輪候時間，另一方面研究將公屋轉為私產，減少可流轉單位，存在邏輯矛盾。她指出，新加坡市民自置率超過90%，北京、上海的戶籍人口80%至90%，大多數發達經濟體都是60%至70%，「香港自置居所的比例太低」。她建議政府應訂立明確的自置居所比例目標，應對本港自置率從2004年54%跌至2024年50%的趨勢。

她建議政府考慮制定自置率目標，例如十年達到55%。她強調「如果未來無房的老人都來輪候公屋，他們同時會依賴社會福利，會令下一代是承受不起」。

何永賢回應指，隨著公屋供應增加，輪候時間逐步回落，政府已逐步調整公營房屋出售比例，由過往7：3改為6：4。（直播截圖）

何永賢：公營房屋比例逐步由7：3改為6：4

何永賢回應指，隨著公屋供應增加，輪候時間逐步回落，政府已逐步調整公營房屋出售比例，由過往7：3改為6：4，未來將繼續豐富置業階梯，保持靈活性，回應市民對自置居所的期望。