租置計劃｜李家超不排除任內重推：或挑選一個屋邨調研

今年《施政報告》發表前，坊間盛傳會重推「租者置其屋計劃」，最終落空。行政長官李家超接受電視台訪問時解釋，原有租置計劃並非所有單位均成功出售，要研究「有什麼阻力」。他特別提及業權問題，認為大廈管理若分兩種制度，會出現很多問題。



他同時表示，未必不會在任內重推租置，可能會挑選一個屋邨調研，了解市民想法。



李家超接受訪問。（NOW大鳴大放截圖）

坊間盛傳重推租置 施政報告最終隻字不提

李家超接受NOW節目《大鳴大放》訪問時表示，《施政報告》提出不同政策，協助不同階層的市民置業，包括調整綠白表比例及增加白居二配額。早前傳媒紛紛引述消息指政府會重推租置計劃，但《施政報告》最終隻字未提，李家超解釋，當局仍須就市民對計劃的需求程度及業權等問題再作研究。

特區政府在1998年推出「租者置其屋計劃」，指定39條屋邨租戶可用低廉價錢購買其租住單位，共涉約18萬個單位。根據官方統計，截至2023年中，當中約15萬個單位成功售出。但租置計劃不乏爭議。其涵蓋屋邨樓齡偏高，加上業權混合，衍生管理矛盾。

公屋供應長期供不應求，租置計劃更被詬病阻礙基層居民「上樓」。

大力主張重推租置計劃的民建聯，在《施政報告》發表後與房屋局長何永賢會面，表明會持續爭取。（陳學鋒Facebook）

39條屋邨只賣85% 李家超：業權不歸一衍生問題

李家超在《施政報告》發表當晚出席電視論壇時已表示，他留意到不是所有租置單位都售出，所以需要找出有住戶不買單位的原因。他指出，留意到有住戶表示是因爲屋邨太舊，亦有部分屋邨存在管理問題，房屋署對這些情況都會跟進，現階段並不適合做決定。

李家超在NOW節目中重申，要研究是什麼阻力導致租置單位「不是比預期這麼供不應求」。他認為，管理整幢大廈的業權要單一化、歸一化，若同一大廈的管理分為兩制度，會出現很多問題。他又舉例指，有人會很重視樓齡多少，如果實行租置計劃時樓齡不適合市場需求，又會變得不太成功。

這39條屋邨只賣到85％，當然有些較好，達九成多，有些五成多，但沒一個是百分之百，要研究是什麼阻力，導致不是比預期這麼供不應求。 行政長官李家超

施政報告發表當日，香港社區組織協會聯同基層市民就其房屋政策發表意見。（廖雁雄攝）

李家超：房屋政策按部就班 首要助輪候多時市民上樓

被問到研究需時，是否意味本屆政府任內無法重推租置，李家超答稱「又未必」。他解釋，大致上知道租置計劃的單位不能太舊、哪些單位面積受歡迎，可能挑選一個屋邨嘗試調研住戶有多少人歡迎，市民對業權有什麼想法。

他補充，重推租置未必很急切，需要了解清楚，看計劃如何進一步優化。他又指，房屋政策要按部就班，目前首要任務是協助已輪候多時的市民「上樓」。