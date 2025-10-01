租置計劃失蹤｜何永賢：睇下點樣可以做得最好　時時擺喺心度

新一份《施政報告》盛傳重推的「租者置其屋計劃」，最終「無影」。房屋局局長何永賢今天（1日）表示要考慮定價、屋苑選址、時機等，明言「睇下點樣做籌謀可以做得最好」，未來會盡量廣泛收集意見。



10月1日，房屋局局長何永賢出席特區政府舉辦的國慶76周年酒會後見記者。（王海圖攝）

何永賢談租置計劃：時時擺喺心度

何永賢出席特區政府舉辦的國慶76周年酒會後，被問到為何《施政報告》最終無提租置計劃，她說多年來籌備施政報告時，都在公開諮詢常常聽到有人提及租置計劃，形容「呢個題目時時擺喺心度」，租置計劃有其好處、價值。

房屋局局長何永賢

何永賢：睇下點樣可以做得最好

不過，她說都要有其他不同考慮，「例如定價係點，揀咩屋苑做租置啦，同埋個時機好緊要，幾時先適合，同個規模點樣做」，當局將會推展廣泛詳細研究，盡量收集社會對租置計劃的意見，明言「睇下點樣做籌謀可以做得最好。」