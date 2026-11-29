大埔墟近月成為「丐幫」進駐熱點，由港鐵站至大埔綜合大樓新街市5分鐘路程，平日繁忙時間或假期人流暢旺時，不難發現乞丐「搵食」。《香港01》記者今日（29日）觀察，新街市至大埔墟四里相隔200米步程，已有2名懷疑乞丐。其中一名懷疑乞丐，原本在附近南運路「搵食」，有市民向現場警員口頭舉報後，該人轉場再「開檔」。



有區議員觀察暑假八月起區內乞丐問題趨嚴重，「以前可能一個禮拜見到有一個，宜家可以話總會遇上」，操普通話口音為主，促請警方多巡邏及拘捕，增加行乞集團營運成本。有立法會議員坦言區內非法行乞檢控不多，罰款亦阻嚇不足，「判就判罰幾百蚊，可能乞半晝維到皮」，促請警方高調執法拘捕打擊，且與入境處合作，限制有行乞紀錄人士入境香港。《香港01》正向警方查詢執法數字及應對行動。



「丐幫」襲大埔墟 警方本月中高調拘捕

乞丐問題在各區存在，不過近月大埔趨嚴重。警方大埔軍裝巡邏小隊本月17日曾在鄉事會街發現一名44歲內地男子懷疑行乞，經觀察及搜證後，以涉嫌「乞取施捨」拘捕該男子。貼文獲約400個讚好，99個留言回應，可見市民關注度高。

根據《簡易程序治罪條例》第26A條「對乞取施捨的人的懲罰」，首次或第二次定罪，最高罰款2,000元及監禁1個月。第三次或其後定罪最高罰款2,000元及監禁12個月。

2026年11月29日早上，一名懷疑乞丐在大埔富雅花園對開、泮涌路及南運路交界有上蓋行人路。（潘耀昇攝）

01直擊大埔行乞黑點 相隔200米兩乞丐「搵食」

警方表明於大埔行乞黑點及人流較多的街道保持高調巡邏，果斷執法打擊，乞丐仍禁之不絕。《香港01》記者今日（29日）假日早上9時許觀察，大埔富雅花園對開通往大埔綜合大樓的南運路、泮涌路交界有蓋行人路，一名男子懷疑行乞，手持碗狀兜，伏在人來人往的通道上，旁邊放有拐杖。

有市民在附近大埔墟邨巴站外向警員口頭舉報反映，獲回覆將馬上前往巡邏。一小時後，該名懷疑乞丐轉場至150米外再「搵食」。他其後走到附近大埔綜合大樓對開懷疑行乞。警方回覆《香港01》查詢表示今早10時至中午12時許報案室未有接獲相關報案。

2026年11月29日中午，一名懷疑乞丐在大埔綜合大樓對開。（讀者林小姐提供）

2026年11月29日中午，一名懷疑乞丐在大埔四里公園附近。（讀者林小姐提供）

相隔200米步程的大埔墟四里公園，另一名男子懷疑行乞，帶來喇叭唱歌，前方放置裝有錢的箱子，後方有輪椅。

2026年8月12日早上，一名懷疑乞丐在大埔富雅花園對開火車橋底、泮涌路及南運路交界有上蓋行人路。（潘耀昇攝）

2026年8月17日早上，一名懷疑乞丐在大埔富雅花園對開、泮涌路及南運路交界有上蓋行人路。（潘耀昇攝）

2026年8月19日早上，一名懷疑乞丐在大埔富雅花園對開、泮涌路及南運路交界有上蓋行人路。（潘耀昇攝）

八月起大埔墟成為「丐幫」進駐熱點

《香港01》連月觀察，大埔墟成為「丐幫」進駐熱點，打從8月起引起關注。8月12日、8月17日及8月19日早上，南運路、泮涌路交界有蓋行人路「黑點」，都有懷疑乞丐出現，手持拐杖或唱歌「賣藝」。

2026年11月25日，一名懷疑乞丐在大埔富雅花園對開、泮涌路及南運路交界有上蓋行人路。（潘耀昇攝）

至近月，11月25日另一懷疑乞丐坐輪椅現身同一地方。上述的大埔墟四里公園周邊「黑點」亦有懷疑乞丐出現，11月21日一名懷疑乞丐坐在近廣福里。

2026年11月21日下午，一名懷疑乞丐在大埔四里公園附近近廣福道位置。（潘耀昇攝）

民建聯陳克勤。（資料圖片/梁鵬威攝）

陳克勤：與執法力度及判罰有關 判罰幾百蚊阻嚇力低

民建聯主席、新界東北立法會議員陳克勤接受《香港01》訪問時表示，大埔位處近羅湖的東鐵沿線，特別多乞丐，該黨以往曾掛打擊乞丐問題的橫額，亦在區議會討論過，惟似乎問題依舊，看到一、兩宗檢控。

陳克勤表示，該黨以往曾懸掛打擊乞丐問題的橫額。（潘耀昇攝）

他說，可能與執法力度及判罰有關，「判就判罰幾百蚊阻嚇力低」，坦言「可能乞半晝維到皮，香港人好有善心」，由於並非前線警員的最重要任務，故遇到乞丐可能以驅趕為主，檢控上有難度，例如要證明該人有向市民取錢，或放置牌子呼籲給錢。

2026年11月29日早上，一名懷疑乞丐在大埔富雅花園對開、泮涌路及南運路交界有上蓋行人路。（潘耀昇攝）

陳克勤倡拘捕並限制入境香港

陳克勤及其團隊過去曾與警民關係組反映，亦有致函予指揮官。他認為，判處乞丐監禁或列入不受歡迎入境人物，限制來港才有效解決問題，「如有人在香港犯事，下次來港入境會困難」，估計不排除涉及集團式組織非法行乞，形容問題阻街滋擾市民，影響香港作為國際金融中心、富裕城市的市容。他促請律政司檢視法例刑罰，警方可與入境處合作高調在黑點執法。

經民聯大埔南區議員羅曉楓。（資料圖片/何姿瑩攝）

羅曉楓望加強巡邏黑點 驅趕治標不治本

經民聯大埔南區議員羅曉楓接受《香港01》訪問時表示，大埔行乞問題一直存在，觀察暑假開始問題惡化，涉事人操普通話口音為主，「以前可能一個禮拜有一個，宜家可以話總會遇上」，自己一直有在區議會上向政府部門反映，獲回應要跨部門合作搜證，亦涉及入境問題。

2026年11月29日中午，一名懷疑乞丐在大埔四里公園附近。（讀者林小姐提供）

他希望警方加強巡邏，「有法例檢控行乞，只要多巡查黑點，總會發現到」，同意即場拘捕才有阻嚇力，「喺富雅花園外驅趕，佢去新街市擺檔，治標不治本」，限制入境香港才有效。他說，觀察到不少外傭、熱心長者捐錢予懷疑乞丐，坦言熱心是好事，但大家要小心分辨有需要人士。