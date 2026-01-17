二人因行乞相戀5年共收入32萬！　男方豪給11萬彩禮驚悉女方已婚

離異男子與女子在青海西寧街頭行乞時偶遇，隨後兩人開始戀愛關係。期間，男子向女子轉賬逾11萬元（人民幣，下同）「彩禮」，惟發現女子尚未離婚，遂將其告上法庭要求返還。法院一審判決女方返還80%後，女方不服判決提起上訴。



據「中國裁判文書網」顯示，2020年10月，貴州的彭先生在青海西寧街頭行乞時，與來自寧夏同為行乞的張女士偶遇認識。彼時，彭先生已離異，張女士也稱自己與前夫離婚，雙方建立戀愛關係並以夫妻名義同居。

期間，張女士向彭先生索要彩禮20多萬元。2024年7月，男方先後轉賬11.19萬元。同年，二人感情破裂，且男方發現張女士與丈夫的婚姻關係仍處存續狀態。

二審法院維持原判。（資料圖片）

分手後，彭先生索要錢款未果，指責女方是以結婚為名索要彩禮，利用感情騙取錢財，一氣之下將其起訴至固原市原州區人民法院，請求法院判令被告返還不當得利款11.19萬元。法院判決，酌定由被告向原告返還已支付彩禮的80%，即89536元。

然而，對於該筆款項，張女士並不認為是彩禮。二人在五年間共同行乞，合共收入32萬元，她主張這筆錢是「共同行乞所得及保母費」。張女士不服一審判決，向固原市中級人民法院提起上訴。

2025年9月16日，二審法院對該案進行公開審理。法院認為，張女士未提交相關證據證實案涉款項是「共同行乞所得及保母費」，而彭先生提交的證據，足以證實轉款的目的是締結婚姻而進行贈與。9月25日，二審法院判決駁回上訴，維持原判。