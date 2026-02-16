男女拉二胡行乞！黑超男見途人拍片 這反應惹議 網民：識望鏡頭
本港嚴禁行乞，即使以表演為名也不可接受金錢。早前網上流傳一對中年男女在銅鑼灣希慎廣場附近疑拉二胡行乞，當中大嬸手持紅膠桶及盲公竹，而帶黑超大叔跟在後面拉二胡。另有男網民再在街頭遇到該2名大叔大嬸，當用手機拍片時，大叔竟發現他的鏡頭，瞄向他的方向，不禁嘖嘖稱奇，「盲嘅都識望鏡頭」。有不少網民表示在香港不同地區遇過這對男女，有人更稱「新年前見過佢哋喺銅鑼灣追巴士」，又指行乞屬違法，可以報警舉報。
大叔大嬸街頭拉二胡疑行乞 黑超男被質疑扮盲
有男網民在Threads上發片，從影片可見，大嬸走在前面，左手持紅色膠桶，右手則以盲公竹為後方的黑超男引路，她彎着腰前行，黑超男則邊行邊拉二胡，看上去狀似是失明。惟樓主指當他用手機拍攝時，大叔竟瞄向他的手機，挑起眼眉望向他的方向。
而早前有網民在銅鑼灣希慎廣場附近拍到該２名大叔大嬸出動，當時2人之間亦是牽着盲公竹，一端扣在大嬸手袖，另一端扣在大叔身上。大嬸同樣手持紅色膠桶，內有一些物件，由她帶領大叔慢行。而大叔在日間戴上太陽眼鏡，一邊慢走，一邊拉二胡。
影片引來不少網民留言，有人揶揄「有人搶走佢哋桶錢佢哋就會好返」、「行乞自帶bgm（背景音樂）」、「呢對活寶，玩咗幾日，仲未肯走」、「可能行為藝術嚟」。
網民指曾見大叔大嬸追巴士
不少人表示在不同地區見過他們，「今日灣仔都見到佢哋」、「前日深水埗，今日好似鰂魚涌，下ー站天后？」、「新年前見過佢哋喺銅鑼灣追巴士」。
行乞可罰款及監禁
根據《簡易程序治罪條例》第26A條，任何人在任何公眾地方、街道或水道乞取或收取施捨，均屬犯罪，第1或第2次定罪可處2,000元罰款及監禁1個月；第3次或其後定罪，可處2,000元罰款及監禁12個月。
較早前網民在銅鑼灣希慎廣場附近拍到該對拉二胡男女
