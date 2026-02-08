銅鑼灣驚現男女拉二胡行乞！牽盲公竹拿膠桶疑獲捐錢　網民斥違法

本港嚴禁行乞，即使以表演為名，都不許向其他人乞討錢財。網上流傳1條影片，顯示銅鑼灣希慎廣場對開軒尼詩道有1對中年男女疑行乞，當時女前男後，女子拉着盲公竹及手持膠桶，帶領男子慢慢向前行走。男子在日光下戴上太陽眼鏡，看似失明，一邊慢走，一邊拉二胡，聲調蒼涼。有路人如常走過沒有理會該對男女，但影片結束前，則有1名踏單車的男子停車走近，相信向膠桶放下「善款」。



大量網民留言懷疑該對男女非本地人，甚至質疑是扮失明，「如果搶走佢個桶，立即有醫學奇蹟發生」、「大聲嗌『警察』，可能即刻開眼」、「橋唔怕舊，最緊要受，即刻有人畀錢佢」、「套悲情戲好舊，騙子仲喺度演，拜托啦」、「佢哋隨時搵得仲多過中產」。有人則指出，根據香港法例，在街頭行乞即屬違法，認為可報警舉報。



女子手持膠桶，帶領男子慢慢向前行走，男子在日光下戴上太陽眼鏡，看似失明，一邊慢走，一邊拉二胡，聲調蒼涼。（threads@chenminghui7351圖片）

女前男後拉二胡行乞 聲調淒涼悲壯

樓主在threads上載相關影片，長約10秒，現場是銅鑼灣希慎廣場對開軒尼詩道，畫面見到該對男女以女前男後方式慢走，之間有1支已折疊的盲公竹，其中一端扣在中年女手袖，另一端扣在中年男身上。女子手持紅色膠桶，內有一些物件，未知是否鈔票，她負責帶領後方男子慢行。男子光天化日之下戴了太陽眼鏡，懷疑失明，一邊慢走，一邊拉二胡，聲調淒涼悲壯。

單車男疑放低「善款」

不少路人對拉二胡男女視若無睹，「零施捨」離開，但此情此景仍打動1名踏單車的戴口罩男子，他停下單車後整理衣物，疑取出現金後走近該名女子，極大可能在膠桶放低「善款」。

1名踏單車男子停車後走近該名女子，極大可能在膠桶放低「善款」。（threads@chenminghui7351圖片）

網民︰有人信即係呢條水長做長有

樓主慨嘆自己正在工作，「突聞二胡聲，行至門口見到2026年新年盲公兩夫婦，不噤令人唏噓」。但許多網民持相反意見，「唏噓？佢哋係專業人士，定期喺香港周圍表演」、「哈！有人信即係呢條水長呃長有」、「疫情前見過佢哋喺灣仔乞食」、「有表演就唔等於行乞？報警啦」，其至有人懷疑他們並非本地人，而且在香港街頭行乞屬違法。

行乞可罰款及監禁

根據《簡易程序治罪條例》第26A條，任何人在任何公眾地方、街道或水道乞取或收取施捨，均屬犯罪，第1或第2次定罪可處2,000元罰款及監禁1個月；第3次或其後定罪，可處2,000元罰款及監禁12個月。

