5歲女疑遭虐殺　控方指被告待小兄妹如乞丏　傷勢照勝千言萬語

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-03-31 16:47

5歲女童Z及其8歲兄長X疑遭親父及繼母多番虐待，女童Z最終更命喪案件，今(31日)在高等法院進入結案陳詞階段，控方發言時稱，兩童的生父與繼母營造他們的充滿著愛的氣氛，但證據卻剛巧相反，小兄妹的傷勢照片更勝千言萬語，直言兩童在兩名被告照顧下的生活有如乞丐，不與兩被告同枱食飯，只被發予膠碗，在家中一角用膳。

傷勢照與被告所述情況不乎

主控官陳詞時稱，案中男被告(兩童的親父)，與次被告(兩童的繼母)在自辯時，雖然均有承認曾打過小兄妹，然而親父稱會施以可接受的體罰，有時亦會阻止繼母打子女，繼母多次聲稱她視小兄妹如己出，繼外婆亦愛鍚他們。惟小兄妹的傷勢照片，卻道出了另一個故事。

老師察覺兩童性情改變

控方指，小兄妹在舊居時和嫲嫲叔叔等同住，生活開心和感到安全，雖然偶被體罰，但嫲嫲和叔叔會阻止。他們在老師眼中，也是開心常笑的小朋友。惟他們搬至涉案單位後，老師開始察覺女童Z變得沉默寡言。

事件發生經過。(詳看下圖)

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兩被告待小兄妹如乞丏

根據X和繼母與前夫所生的女兒Y的證供，X和Z常被親父和繼母打。Y形容小兄妹的生活是「畀爸爸打，畀媽媽打」。此外，年僅5歲的Z曾多番捱餓，數天未獲提供食物。根據Y的說法，三名被告均指，因小兄妹沒有餐桌禮儀，亦不可和親父、繼母和Y等同枱食飯。控方形容，小兄妹受到的對待如乞丐，只獲膠碗，在家中一角落吃飯。惟幼稚園老師卻指Z懂餐桌禮儀。

免疫力低受細菌感染

控方又指，親父和繼母對Z施以虐打、處罰和疏忽照顧，大大削弱Z的免疫力，兒科醫生曾作供指出，胸腺對小孩的免疫系統非常重要，一般同齡小孩胸腺的重量，一般為20至40克，但Z的胸腺的重量約5克。此外，在Z體內發現的腸炎沙門氏菌，本為很弱的細菌，Z在遭受這細菌入侵時，並無能力扺抗。後來致細菌入血，引致致命的感染，最終因敗血症而死。專家指出，若Z及時得到得到治療，或可以生存。

繼母表現不似判斷力被削弱

至於Z去世前1天，遭親父和繼母迫玩「飛高高」和「扮超人」遊戲。雖然辯方的精神病醫生指，繼母的判斷力因受嚴重抑鬱影響而削弱，但控方指出，繼母被捕後強調自己無打Z，更直指是親父做的，似乎未見其判斷力有被削弱。

第三被告未有施以援手

控方續指，本案第三被告、即繼母的母親，她與小兄妹同住，間中亦會照顧兩童，她亦負有管養小兄妹的責任。根據女童Y的證供，第三被告亦有使用籐條打小兄妹。控方又指，第三被告可阻止小兄妹被打和捱餓，但她沒有這樣做。

三名被告：男被告（30歲，運輸工人)，為涉案男童X和女童Z的親父；女被告（30歲，家庭主婦)，為男被告的第二任妻子，亦即X和Z的繼母；第三被告(56歲，會計文員)，是女被告的母親。男及女被告被控1項謀殺罪，指他們於2018年1月6日謀殺Z。此外，第三被告則否認4項殘酷對待兒童罪，控罪指她於2017年8月10日至2018年1月6日，故意虐待和忽略X和Z。X和Z在案發時分別8和5歲。

案件編號：HCCC28/2020