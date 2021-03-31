5歲女疑遭虐殺　辯方指繼母常被看成邪惡化身　被告實只用錯方法

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-03-31 20:50

5歲女童Z疑遭親父繼母虐待致死，並揭其8歲兄X也疑同遭虐待，辯方律師在下午開始結案陳詞。其中親父和繼母的律師均強調，兩名被告都無意對Z造成嚴重的身體傷害，證據亦只足以證明屬誤殺。繼母的律師更指，「繼母」一詞往往被塑造為邪惡的化身，但沒有人起初便是邪惡，本案的繼母也想教好小兄妹，但用錯了方法。女童Z的死已無可拯回，但整個家庭已因此而破裂。

女童Z和男童X的親父，即本案男被告的代表律師指，本案是一宗易挑動他人情緒的案件，但著陪審團理性考慮本案的證據作裁決。

親父有嘗試安撫各方

辯方指，親父原意是想教好小兄妹，施以處罰而非虐待。根據證供，Z的性格有主見，亦因此和繼母有衝突。繼母曾投訴Z不理瞅她。訊息顯示，親父有安撫繼母，或出言阻止，或待他回家處理。當小兄妹有行為問題時，親父會帶他們到樓下傾談，顯示他並非沒有留意到，兩童或不適應新的家庭、新媽媽和其教導方法。

未知曉Z胸腺萎縮

對於Z胸腺萎縮，影響其免疫力，辯方指親父只是普通人，不會有相關認知。親父沒有帶Z求診，屬重大疏忽，但他當時相信繼母可處理Z的傷勢。

辯方指，親父使用過分的懲罰，但無意對Z構成嚴重的身體傷害，認為案中證據只支持裁定親父誤殺罪成。

證人供述事發經過。(詳看下圖)

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繼母未能教好孩子感沮喪

代表繼母的律師則指，案中有一名女童喪命，難免對她有所同情，但他提陪審團應從繼母的角度考慮，在涉案5個月所發生的事情。律師指繼母只想教好小兄妹，但達不到其目標，感到無助和沮喪。她需留在家中，照顧子女的傷口，又擔心兩童傷勢被人發現，故不可以帶他們外出。

有為男童X買生日蛋糕

對於控方指繼母憎恨小兄妹，因此有意圖對Z造成嚴重的身體傷害，辯方質疑此說法，並舉出多個例子。如繼母因Z有言語問題，主動帶她到醫院求助。此外，繼母亦著緊地替X買生日蛋糕。

律師又指，繼母在Z被送院前，曾在家中替她急救。若她有意令Z身體受嚴重傷害，大可坐在一旁，等待救護員到達。律師續指，Z的離世是無可拯救，整個家庭亦因此事破裂。

錯在不懂如何成為好繼母

律師最後指，繼母往往被塑造為邪惡的化身，但沒有人起初便是邪惡。繼母想教好小兄妹，作為繼母的她，樹立了壞榜樣，但她只是不懂如何成為一個好繼母。

三名被告：男被告（30歲，運輪工人)，為涉案男童X和女童Z的親父；女被告（30歲，家庭主婦)，為男被告的第二任妻子，亦即X和Z的繼母；第三被告(56歲，會計文員)，是女被告的母親。男及女被告被控1項謀殺罪，指他們於2018年1月6日謀殺Z。此外，第三被告則否認4項殘酷對待兒童罪，控罪指她於2017年8月10日至2018年1月6日，故意虐待和忽略X和Z。X和Z在案發時分別8和5歲。

案件明續。

案件編號：HCCC28/2020