信號系統更換延誤超支　港鐵：調內部資源　田北辰料增80%至60億

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-09 16:37

港鐵於2016年起展開7條鐵路線的信號系統更換工程，以整體增加截客量一成，原計劃2019年完成荃灣線信號系統更換工程，惟於2019年3月初，中環站與金鐘站之間發生列車相撞事故，其後港鐵修正工程至2023年完成。惟港鐵最新向立法會鐵路事宜小組委員會表示，要在2023年如期更換「極具挑戰性」。 除工程延誤，更料超支。港鐵車務總監李家潤於委員會會議上，被問到信號系統需要承辦商修改，需否追加費用時，他承認會使用港鐵內部資源確保工程做好。而前九鐵主席、實政圓桌立法會議員田北辰料，最新造價由原來33億元，增至約為50億元。

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運房局交到立法會的文件指出，因疫情下加拿大多倫多的軟件測試工作進度受影響，要在2023年完成荃灣線系統更換工程的目標「極具挑戰性」。李家潤於會議上亦多番解釋，希望公眾明白更換信號系統「係十分複雜嘅大手術」，形容工程十分艱鉅，為了安全亦不能操之過急。

他續指，有鑒於東鐵線更換信號系統的經驗，亦會全新規劃信號系統更新，以及風險管理，以確保市區4線更換時，信號系統以最佳狀態服務。但被問到預計何時才能完成荃灣線信號系統更換，李家潤僅指，仍以2023年為目標。

李家潤承認現要調配港鐵內部資源支付信號系統承辦商費用。(立法會直播截圖)

港鐵是次更換信號系統工程的承辦商為法國阿爾斯通(Alstom)及加拿大泰雷茲(Thales)組成的合營公司負責。立法會謝偉銓問到，原預算的33億元仍剩多少，李家潤表示，會以內部資源確保做好，謝即質疑承辦商「仲繼續收錢?」李家潤表示，撞車事件發生後有與承辦商按合約把需要履行的責任，以及需要再做的工作達成協議。

前九鐵主席、實政圓桌立法會議員田北辰發言時指，了解到造價已增至50至60億元，而列車相撞成因，主要涉及的備用電腦系統一直未能符合標準。李家潤回覆，現時荃灣線信號系統已不會有備用電腦系統，只會有主、副電腦系統，而其餘的鐵路線亦會考慮棄用備用系統。田北辰料不使用備用系統需重寫程式，需時再多兩三年才能完成。