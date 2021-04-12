邵家輝︰商品無貼中英警告標籤不常見　鼓勵市民投訴

社會新聞
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「黃店」阿布泰國生活百貨被指產品無貼上足夠中英警告標籤，海關動員逾百人搜查並拘捕一名男董事。批發及零售界立法會議員邵家輝今早（12日）在商業電台《在晴朗的一天出發》上，被問到市面常見到有商戶無為海外引入產品貼標籤，邵家輝反駁認為有關做法在業界「不常見」，並認為有關執法行動「一視同仁」，鼓勵市民如有發現業界有其他商戶違反同類事項，可以向執法機關投訴，並對執法行動「拭目以待」。

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邵家輝認為，加稅及牌費並非解決擠塞的方法，而且汽車業於疫情中大受影響，現時加價令情況惡化。（盧翊銘攝）

廿間分店規模　出動近百名調查人員屬合理

對於坊間意見質疑市面有不少商戶都無相關標籤，有關執法行動是高調針對個別商戶，邵家輝指，他作為批發及零售界代表，平日都有「行街」巡察市況，認為產品不貼標籤的情況「不常見」，並認為以廿間分店規模以言，出動近百名調查人員是合理。對於坊間質疑，他指，如業界有其他商戶同違反相關事項，他持執法機關「一視同仁」，鼓勵市民如有發現可以向執法機關投訴，並對執法行動「拭目以待」。

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