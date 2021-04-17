新紮師兄無懼警民關係惡劣：無論出面點抹黑都會做好工作

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-17 15:28

香港警察學院最新一屆的結業典禮於今早（17日）進行，可惜天公不造美，結業會操期間下起毛毛細雨。今屆畢業的警員有121人、見習督察有36人，即合共157人；得獎的督察及警員分別為5人及7人。 其中，曾任輔警的得獎警員陳煒良表示，現時警民關係比以往惡劣，相信長期盡心服務市民，「總有一日警民關係會修補到。」而得奬督察羅錦峯指，反修例事件的發生，及網上不真實的消息，讓他更加堅定地投考警察，「無論出面點抹黑我哋，對我哋有偏見，都會企出嚟做好工作。」

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擔任輔警時得悉警員辛苦：每日工作廿幾個鐘

獲薜富盃及銀苗的得獎警員陳煒良，2018年於恒大工商管理學士（榮譽）畢業，就讀警員班第2453期。他稱，在投考警隊前曾擔任輔警4年，亦曾任職銀行助理客戶經理。由於有感年輕及喜愛服務香港市民，尤其在近兩年觀察到警隊需要人手，因此立志加入服務大眾。

陳續指，擔任輔警時觀察到，反修例事件期間前線警務人員工作辛苦。「每日工作廿幾個鐘保衞香港，我都參加當值保衞差館，見佢哋飯都冇得食。」

陳亦指，雖然家人十分支持投考警隊，但擔心執勤中會受傷，但會向他們解釋，若跟從程序工作，受傷機會並不大。他更指，在學堂訓練期間，最深刻能代表警隊到金紫荊廣場升旗，指該儀式代表國家，氣氛莊重，因此感到非常榮幸。

得奬督察羅錦峯（左）、得獎警員陳煒良（右）。（歐嘉樂攝）

相信盡心服務市民能修補警民關係

近年警民衝突頻繁出現，陳承認現時警民關係比以往惡劣，相信警隊未來會著重修補。他解釋，因打擊犯罪是以情報主導，警民關係將影響日常工作效率，認為可在社交媒體解釋行動目的。

陳更以孔子的名言「君子慎其獨」寄語同袍，指當值時須盡忠職守及抱持同理心，相信長期盡心服務市民，「總有一日警民關係會修補到。」

「只要係犯法就會拘捕佢」

而獲施禮榮盾及榮譽警棍的督察羅錦峯，去年於中大環境科學系畢業後隨即投考警隊，就讀督察班第665期。他稱，自小就想當一名警察，期望能守護香港及保護市民。

羅亦強調會以專業的態度迎接未來的工作，「只要係犯法，就會依足法例及所學知識，合法去拘捕佢。無論出面點抹黑我哋，對我哋有偏見，都會企出嚟做好工作。」

鄧炳強不點名批評蘋果日報指，其報導將天真爛漫的學生參觀活動，描述成與「黑暴」有關行為，「邊個支持警隊，我就搞你嘅訊息，非常不道德。」（歐嘉樂攝）

督察稱反修例事件令意志更堅定

近年有警員於示威活動期間情緒激動，羅相信同事能以專業的態度跟從程序工作，又坦言「警務人員都會有攰嘅時候。」他更指，反修例事件的發生，及網上不真實的消息，反而令他更加堅定不移投考警察。「如果企喺冇政治傾向嘅立場睇呢件事，可以睇到更清晰啲，身為警察更要企中間去諗件事係點。」