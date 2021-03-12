警方年均抄錯牌6700次　申額外3.52億元推電子交通執法系統增效率

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-03-12 20:25

違例泊車、超速駕駛等告票，過去一直由警方手寫發出，但不時會出錯，流程亦耗時，故於去年3月推出先導計劃，以電子告票形式取代傳統手寫「牛肉乾」。警務處今日交到立法會交通事務委員會的文件，指警方在2017年至2020年間，平均發出約170萬張紙本「牛肉乾」，有約6700張「抄錯牌」而須撤回，出錯率達0.39%，而試用電子告票後，因流程更省時，抄牌數量更上升逾3成，故建議申請3.52億元非經常性開支及每年約5002萬元的經常性開支，推出電子交通執法系統，除了電子抄牌，市民亦可透過專屬網站查閱電子告票、繳付罰款，甚至瀏覽違例的照片或影片。

相關電子系統預計在2023年第一季開始分階段實行，預計2024年1月系統可全面投入服務。

警務人員於現場拍攝相片，以記錄違例情況作為取證之用。(政府新聞處圖片)

每年平均抄錯6700張 電子告票省時10至15分鐘

現時大部分「牛肉乾」的資料，都是由警務處人員手寫後再由後勤文人員輸入電腦，流程相當耗時。警務處交到立法會的文件指，現時整個發告票過程一般需時15至30分鐘不等，之後亦要再靠文職人員輸入到司法機構的系統，而採用電子告票後，流程一般大槪需時5至15分鐘，可節省10至15分鐘不等。

文件亦指出，在2017年至2020年間，平均發出約170萬張紙本違例泊車告票，當中約有6700張因人為錯誤而須撤回，當中問題包括未能辨識告票，或交通傳票申請表上的手寫資料、錯誤/遺漏輸入資料等，出錯比率達0.39%；不過，改為電子告票後，仍有出錯空間，文件中指，2020年發出約100萬張電子告票，有約800張須撤回，比率為0.08%，較紙本告票大幅下降。

警方會提供並裝有相關流動應用程式的電話，掃瞄驚駛執照和行車證上的二維碼後，並利用全球定位系統檢索現場位置，就可自動填寫告票。(政府新聞處圖片)

電子告票省時10至15分鐘 每年多抄3成牌

去年3月起試用電子告票，警員只需要以手提裝置「嘟」行車證上的二維碼就可發告票，由於更省時，抄牌數量亦有上升。文件指，在電子告票先導計劃推出後的9個月，即去年4月至2月期間，警務處合共發出約220萬張違例泊車告票，當中逾4成為電子告票，而2020年全年共發出270萬張違例泊車告票，比2018年全年多33%。警方指，發出電子告票需時約5至15分鐘，較人手告票節省10至15分鐘不等。

2017年至2020年，平均每年有約6700張告票因人為錯誤而須撤回。（資料圖片 / 魯嘉裕攝）

新系統讓市民網上交罰款 查閱違規相片

是次建議推行的電子交通執法系統除方便警方抄牌外，亦會建立電子交通執法的專屬平台，市民可以透過「智方便」進行身分認證登入該網站，查閱電子告票及申請後瀏覽違例照片及影片，亦可以電子支付如信用卡、轉數快等網上繳交罰款，及其他相關服務。

而此系統除了抄違例泊車外，衝紅燈攝影機、偵速攝影機「影快相」等，都會駁到運輸署車牌及駕駛執照系統，讓警方查詢違例規車輛的資料。

使用電子告票後，發出的告票數量增33%。（資料圖片）

如要使用電子方式抄牌，政府需要修改部分法例，亦要容許運輸署長收集登記車主的電郵地址及電話等，政府計劃在2021/22年度向立法會提交相關法案。

政府預計在2023年起分階段推行上述電子系統，會在本立法年度申請3.52億元購入所需設備及作員工培訓等，而計及硬件和軟件費用，以及節省印刷文件及輸入紙本資料到電腦的文書人手，項目每年的經常性開支約為5002萬元。政府預計2024年1月系統可全面投入服務。