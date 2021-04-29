城巴謀殺案　助理工程師捅女友30刀囚終身　父指被告用錯方法去愛

撰文： 朱棨新 李慧娜 最後更新日期： 2021-04-29 15:52

城巴車廂上4年前發生命案，一名助理土木工程師在上層位置，以利刀狂捅女友逾30刀致死，他繼而打破車窗玻璃一躍而下，最終獲救保命。該名助理土木工程師否認謀殺罪受審，庭上揭露他為「控制狂」男友，多番監控仍在就讀大學的女友，更不滿對方參加迎新營。兩人因此關係轉差，女友提分手，並要對方交出兩人的性愛照片和影片，而助理土木工程師疑感情問題行兇。他早前被陪審團一致裁定謀殺罪成，今(29日)在高等法院被判終身監禁。而辯方求情時讀出被告父親的求情信，明白做錯事便要承擔責任，而兒子只是用了錯誤的方法去愛及關懷女友。

被告吳欣鍵(25歲)，被裁定於2017年9月16日，在柴灣謀殺李倩姮（20歲，下稱李）。

被告父親指 妻子自本案後自言自言

辯方在判刑前提到被告父親所寫的求情信，被告父親對事主及家人所受的傷害感到抱歉，而他與妻子也受到嚴重影響，妻子經常自言自語，亦很自責。

被告父親形容自己是傳統男人，不懂表達愛與關懷，只顧工作為家人提供穩定生活，又指自己與妻子年事已高，剩下的時間並不多。但他表示明白做錯事便要承擔責任，而兒子只是用了錯誤的方法去愛及關懷事主。

法官金貝理今判刑時指，事件對被告、事主及親友都造成傷害，被告要繼續接受輔導，但他並沒有精神病。雖然被告品格良好，但依然無法解釋他為何犯案，認為他對社會構成嚴重威脅。

被告吳欣鍵今被判囚終身。(資料圖片)

被告為「控制狂」男友 監控女友行蹤

案情指，被告於2016年7月在網上認識英文名字Annie的李，兩人迅即拍拖。他們當時都在理工大學讀書，被告修讀土木工程，李則讀副學士。

被告自辯時透露，兩人拍拖時的開心片段，如他會在對方生日時，在沙灘用花瓣砌成「Happy Birthday 」。被告形容與李拍拖「好似中六合彩頭獎咁」，希望可與對方一生一世。然而，他亦常感到自卑，認為自已「唔靚仔，又無錢」，李郤上進、體貼和獨立。此外，女友一家住私樓，自已住公屋；他雖然大學畢業後當上助理土木工程師，但認為自己只是「地盤佬」。

同時，被告亦是「控制狂」男友，不斷監控女友的行蹤，如被告會使用手機程式Find My Friend查看李的位置，亦要女友透過Snapchat，每小時互傳照片報告行蹤。即使自已在考試，被告也會把ipad交給朋友，著朋友替他作紀錄，待他考試後才查看。此外，被告常接送李放工和放學，或在其住所樓下等候，查看有否男性陪李返家。

被告父親(圖)指，兒子用了錯誤的方法去愛及關懷事主。(資料圖片)

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被告稱迎新營淫亂 反對女友參加

李於2017年9月獲理大護理學系取錄，並想參加大學的迎新營，惟被告稱迎新營淫亂而反對。因被告的控制慾等問題，兩人關係日差，李遂提出分手，並要求被告交出兩人一起時拍下的性愛照片和影片。

2017年9月15日，被告把載有兩人性愛照片和影片的SD卡，給予李。他們並於16日凌晨時份，在李住所樓下的藍灣廣場傾談。庭上早前播放部份被錄音的對話，顯示兩人互相猜忌，李懷疑被告仍有照片和影片的備份，被告則思疑李保留一些被告曾威脅李的說話錄音。

被告自辯時稱，於16日中午收到李發送的WhatsApp訊息，指責他未有刪除一些性交片段，並稱「唔好再見」。被告認為對方再提出分手，立即乘的士到李所住的藍灣半島。

被告捅女友約30刀 從上層跳車墮地

被告先到家品店買刀，然後和李於下午約4時登上一輛城巴，並在上層並排而坐。兩人在行車期間有對話，惟被告之後突從背包取刀，捅了李約30刀。被告又捅自己，並著其他乘客不要靠近。他之後用車內的手錘打爛玻璃窗，從上層跳車墮地。

李在現場已全身浴血，沒有知覺，送院後宣告不治。法醫指刀傷分佈在頸、胸腔和上肢等，部份更刺入肺和心臟。被告則送院醫院搶救成功，惟他稱不記得行兇過程。

辯方的精神科專家認為，被告在案發時患有嚴重抑鬱，影響判斷力。惟控方的精神科專家黃以謙，指被告於案發時未有嚴重抑鬱症。

案件編號：HCCC329/2018