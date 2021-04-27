新加坡旅遊氣泡｜康泰推2晚快閃套票　包出發前檢測售價4,199元起

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-27 18:42

新冠肺炎疫情放緩，港府昨（26日）宣布下月26日重啟與新加坡的「航空旅遊氣泡」，讓旅客免檢疫穿梭兩地。康泰旅行社推出兩款「2晚自遊行套票」，包含出發前72小時核酸檢測，以及涵蓋新冠肺炎附加保障的旅遊保險，旅客預約後，檢測套裝便會速遞到家中，及後再有專人上門將樣本送到檢測中心。 康泰亦感謝兩地政府推出旅遊措施、為業界帶來首度曙光，亦樂見港府與更多地區商討旅遊氣泡，讓港人享受久違了的旅遊時光。

康泰旅行社表示，為積極配合香港、新加坡旅遊氣泡，率先推兩款「新加坡旅遊氣泡」2晚自遊行套票，套票包括國泰航空經濟客位來回機票、兩晚酒店住宿，以及核酸檢測套裝服務，旅客預約後，檢測套裝便會速遞到家中，及後再有專人上門將樣本送到檢測中心。

套票提供的旅遊保險，亦會額外免費提升新冠肺炎的附加保障，承保在旅途中因感染新冠肺炎引致的醫療費用，最高賠償額達100萬港元。套票價格4,399港元起，會員則可享200元優惠，另一款包括兩地機場交通的套票則售5,099元。

康泰亦感謝兩地政府推出旅遊措施、為業界帶來首度曙光，亦樂見港府與更多地區商討，將旅遊氣泡擴展至更多地區，讓港人享受久違了的旅遊時光。

▼2021年新加坡旅遊氣泡詳情▼