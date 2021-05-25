九巴削班賴準車長等考牌時間長　致人手不足　運輸署：非減班理由

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-25 13:41

近日疫情緩和，市民逐漸恢復出外，但屢發現有巴士班次被削。九巴一度向區議員反映，當局多次暫停或調整巴士車長駕駛及續牌安排，令補充車長人手進度受影響，加上新車長入職訓練需時，個別服務時段或出現人手不足。 翻查資料，運輸署因應疫情曾多次暫停駕駛路試，按署方網上資料，現時巴士駕駛考試平均要輪候107日。運輸署表示，截至本月14日，有160人輪候專營巴士駕駛路試，全部來自九巴。 不過有區議員認為，九巴疫情下削減兼職車長等人手，現倒頭來說不夠車長，情況是自相矛盾，作為公營事業應妥善評估人手調配。運輸署亦表示，巴士公司有責任，確保有足夠巴士車長提供服務。

運輸署指，現時仍有160名準車長等待考路試。（資料圖片／歐嘉樂攝）

疫情近日放緩，市民出行漸恢復正常，惟巴士仍見削班問題。屯門區議員張錦雄早前收到街坊反映，指來往洪水橋至佐敦的63X班次減少，他代為向九巴查詢後，竟獲九巴回覆指，近日欠缺車長而影響部分班次，更稱與運輸署早前暫停駕駛考試和續牌有關。

張錦雄對九巴的回應有保留，他說，疫情下九巴曾削減兼職車長人手，倒頭來卻說不夠車長，認為說法「自相矛盾」。張指，九巴營運公共服務應要評估人手調配，明知車長考牌將有阻滯，就應評估疫情放緩後，有否足夠車長使用。

九巴約有8,900名車長，即待考路試的準車長數量，僅佔不足2%。（資料圖片／歐嘉樂攝）

運輸署回覆指，今年2月22日起，已全面恢復駕駛路試，截至本月14日，輪候專營巴士駕駛路試約有160人，均來自九巴；而由2月中至5月中，已為九巴進行約370人次的駕駛路試，會繼續留意各巴士公司的考試需求，並作出適當安排。

九巴2019年的可持續發展報告指，九巴聘有約8,900名車長，即是次待考路試數量，僅佔整體車長人手1.8%。

運輸署︰不會因為欠缺車長而批准削班

運輸署發言人表示，巴士公司有責任確保有足夠巴士車長提供服務，不會因為欠缺車長而批准削班，指如發現有脫班情況，因欠缺車長而引致，會向巴士公司了解，及要求跟進和改善。

九巴指，因運輸署駕駛考試及續牌多次暫停，補充車長人手進度受影響。（資料圖片／歐嘉樂攝）

九巴︰補充車長人手受影響 個別時段或出現人手不足

九巴回覆《香港01》查詢時指，因巴士車長駕駛考試及續牌多次暫停，在補充車長人手進度受到影響，加上新車長入職訓練需時，個別服務時段或會出現人手不足情況，指會按情況調動車務，並隨駕駛考試安排恢復正常，及增加招聘日活動，情況有望改善。

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