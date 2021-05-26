超級血月＋月全食忌諱｜印度神童提2大觀賞須知：不要直接望血月

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-05-26 18:44

【超級血月2021／月全食2021／印度神童最新預言／BLOOD MOON／觀賞須知教學／月全食／紅色血月／超級滿月】超級血月兼月全食於今晚（5月26日）7時左右出現，這個屬難得一見的天文現像，錯過今次就要再等12年，許多人都期望親眼目睹這個天文現象，但傳統上視紅色血月的出現是凶兆，甚至會為世界帶來噩運，故不少預言家或堪輿學家都呼籲大家觀賞時要留神。印度神童阿南德Abhigya Anand昨日（25日）於個人官方網站發出最新帖文，談及觀賞月食需要注意之處，包括除了間接觀賞外，不要直接看月全食，大家或可作出參考。

印度神童觀賞月食2大須知！事前記得要做呢件事▼▼▼

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超級血月是凶兆？印度神童預言是好兆頭

坊間一直有傳「血月」是不吉祥，出現「超級血月」究竟是福是禍？印度神童於4月25日發布的最新預言中，亦有提及月食，但他卻不認為是凶兆，甚至預言世界將分2個階段復甦。

即睇印度神童月食預言全文▼▼▼

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下載「香港01」App，即睇城中熱話

除了月食，印度神童阿南德亦預言2021年或會更慘！要到2022年這個月才好轉…▼▼▼

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其實阿南德於之前的預言短片中，已多次提到不認為疫苗能解決疫情，而他於最新預言短片中，強調自己並非反對接種疫苗，但重申疫苗非解決問題根本方法。

印度神童阿南德曾預言疫苗會有以下問題▼▼▼

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惟亦毋須過份悲觀，事關阿南德之前已提出了7大解決辦法▼▼▼

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印度神童預言亦受質疑

其實阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。

月全食最佳觀賞時間 為何月亮會變紅？

5月26日將出現超級血月。(資料圖片)

雖然坊間有傳「血月」不吉祥，但其實紅色月亮是自然現象。而今次月全食難得一見，天文台表示，是次月全食會在5月26日晚上7時零9分開始，至下午7時28分結束。但究竟為何月亮會變大？又為何會變紅色血月？何時何地觀測最靚？

即睇超級血月5大冷知識＋最佳觀測時間、地點▼▼▼

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觀賞地點推介▼▼▼（點小圖放大看）

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大家亦可透過網上直播觀看今次月全食過程：按此

如果錯過今次月全食，就要等到今年11月19日才能再在香港觀看到月食，屆時會出現月偏食。

是次「電子消費券計劃」會發放總額5000元的電子消費券，計劃規模360億元，預計720萬人受惠。而政府在5月5日舉行的立法會會議中，再回應了消費券計劃詳情，並再次更新了使用限制。究竟最新有什麼申請資格？申請方法、消費券適用範圍及限制又有什麼？將會分多少期派發消費券？以下12大重點逐點解答。

即睇有咩新限制！消費券申請、使用12大須知 3類人不可領取▼▼▼

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以上資料部份細節，仍有待政府實際公布。