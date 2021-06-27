屯馬線│宋皇臺站應為馬頭涌？　關注團體倡「正名」保留地方歷史

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-06-27 12:20

港鐵屯馬線今日﹙27日﹚正式通車，宋皇臺站啟用，站內的宋元文物亦展出，不少市民坐過頭班車後，再觀賞站內文物。不過有關注香港地區命名的組織認為，其實宋皇臺站的位置是馬頭涌，認為該站應稱為馬頭涌站，以免影響歷史。 關注團體又稱，相關歷史文物應是來自古時的馬頭涌村，宋皇臺站內的「聖山遺粹」展覽中，卻未有提及馬頭涌村的一段歷史。

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屯馬線今日全線通車，港鐵已更新路線圖，「西鐵」已走進歷史。(港鐵圖片)

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宋皇臺站收費區內，展出約400件宋元時期的出土文物。關注地方命名、Facebook專頁「保衞香港名字」的負責人張先生表示，港鐵站命名非常影響港人對地理位置認知，市民通常以鐵路站稱呼地名，但鐵路站名字，其實未必等同該位置的真實名字，例如黃大仙站、天后站都是以地標命名。

張先生表示，宋皇臺一名其實只是來自一塊紀念石碑，現時宋皇臺站的位置，實際上是馬頭涌。（鄭子鋒攝）

張先生表示，宋皇臺一名其實只是來自一塊紀念石碑，現時宋皇臺站的位置，實際上是馬頭涌；站內展示的文物應是來自古時馬頭涌村的遺址，但展覽未有提及相關歷史。他認為，宋皇臺站應正名為馬頭涌站，強調港鐵站的命名，會影響該地方的真實名字，繼而影響歷史事件的分類。一旦真實名稱失傳，史實都可能受影響，甚至失傳。

至於土瓜灣站，他表示，該站位於靠背壟及鶴園角之間位置，情況較為複雜，但稱為土瓜灣站亦勉強可接受。

陳先生一家今早坐頭班車後回到宋皇臺站觀看文物。他認為展覽特別，可方便市民認識歷史。（鄭子鋒攝）

今早宋皇臺站內，已有不少市民到場觀看「聖山遺粹」的出土文物展覽。陳先生一家今早坐頭班車後，特意回到宋皇臺站觀看文物。他認為，車站內的展覽特別，可方便市民認識歷史，過往甚少機會接觸相關資訊。現時站內仍未可觀看古井，他表示感到可惜，不過亦「急唔嚟」。

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