硬地滾球育成殘奧金牌本土運動員　全港六區訓練計劃今起動

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-04-17 19:58

硬地滾球講求運用腦筋思考，亦有助協調肌肉，對於一些患大腦麻痺、肌肉萎縮症等的殘疾人士來說，是一種可持續鍛鍊的運動。香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會今日（17日）宣布展開「硬地滾球區域訓練計劃」，在全港六區為肢體殘疾人士提供硬地滾球訓練，冀能在社區層面推動殘疾人士參與運動，目前錄得60人報名參加。

硬地滾球（Bocci）是一種結合了草地滾球和室內短墊滾球而成的球類運動，運動員要將紅、藍色的球，盡量丟向白色的目標球。為了確保比賽公平性，運動員需按照其身體功能和狀況分為四個級別（由BC1至BC4），當中BC2和BC4級不能有助手協助，BC1級運動員可用手或腳發球，其助手協助固定、調整輪椅或拾球；BC3級則需由助手協助使用管道發球。

全港分六區進行規劃訓練班

香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會（協會）今日在鄉議局大樓內舉行「硬地滾球區域訓練計劃」起動禮。協會主席林國基致辭時指，協會於去年九月開始籌辦計劃，是首次以區域化概念規劃訓練班，分別於港島東和南、九龍東和西以及新界東、西物色場地，讓參加者避免了區域界限，可以選擇適合的地點訓練。

典禮上，兩屆殘奧運金牌得主梁育榮及上屆亞洲青少年殘疾人運動會銀牌得主張沅都有即席進行示範。雖然硬地滾球看似是節奏緩慢的運動，但講究準繩度及戰術部署，在場人士看得投入，完全忘記對方是殘疾人士的身份，每當二人投出好球，同樣博得觀眾讚嘆及掌聲。

過去四度登上殘奧運動會，當中兩屆取得金牌的梁育榮已取得今年東京殘奧的參賽資格，近月正積極備戰，期望在不足四個月的時間內從新冠肺炎疫情過後操起狀態，期望再於比賽中取得佳績奪牌。

協會新秀運動員拓展小組委員會委員梁兆棠亦指，自2004年以來香港的硬地滾球運動員都在殘奧拿到不少獎項，希望藉今次啟動禮能將之延續和帶動社區參與，長遠而言在社會上達至傷健共融。