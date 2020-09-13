全民檢測｜為抗疫救生員上前線助檢測：望重見沙灘歡樂景象

在早前結束的普及社區檢測計劃中，除了大批的醫護幫手採集樣本外，亦有不少政府公務員報名，在檢測中心支援行政工作。常年在海灘擔任救生員的Rickie（黃德峰）說，最初政府內部招募時，她有過許多憂慮，包括自己同長者同住擔心將病毒帶回家等，不過幾番猶豫之後，最終還是決定報名參加。 被分配到香港仔體育館擔任登記員，Rickie的工作包括幫市民登記、維持秩序、帶位等等，常常忙得不可開交。有幾日臨時入場的市民暴增，場地運作一度混亂，她亦被情緒失控的市民以粗口指罵，她雖覺得有些氣餒，仍然堅持工作。她說一方面希望可以透過計劃累計防感染控制經驗，另一方面她也懷念往年沙灘的熱鬧景象，希望疫情早日結束，市民恢復正常的生活。

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講起以往在海灘工作的日子，Rickie臉上流露出一絲懷念——人群、海浪、歡笑聲……然而第三波疫情以來，海灘關閉，四圍都拉上封鎖線，沙灘上除了偶爾停留的小鳥，沒有一點生機。在海灘工作日子十多年，這樣的日子令Rickie感到一絲落寞。

Rickie被分配在香港仔體育館擔任登記員，她有時需要在入口處維持秩序。（黃舒慧攝）

與長者同住 曾被反對參加

不僅僅是海灘，全港因為第三波新冠肺炎疫情已經持續了逾兩個月。政府於是在本月1日開展了全民自願參與的普及社區檢測，在全港18區設立141間檢測中心，希望找出社區隱型患者，切斷傳播鏈。除了負責採樣的醫護之外，政府還大範圍招募公務員，承擔中心的行政工作。Rickie說自己8月22日時已經收到政府招募的通知，她承認當時十分猶豫。

她說疫情以來，救生員隊伍雖然一直與大量人群接觸，但是並沒有得到很好的防感染控制的培訓，她擔心在檢測中心要接觸大量的市民，「難免會有隱形患者，我自己屋企又有80多歲的老人家，佢哋都反對我去。不過最後我都係被同事說服咗，我哋救生員其實是應該企出來，希望個疫情可以早啲完，康文署下面的設施可以盡快恢復正常運作。」

從上午7時半到晚上8時半，Rickie作為登記員工作十分忙碌，午餐的一個鐘頭是她可以稍微放鬆的時間。（黃舒慧攝）

曾被市民無端指罵 一度感氣餒

用自己的假期去申請，Rickie最終獲批6日在香港仔體育館擔任登記員，但除了幫市民登記之外，她還需要負責維持秩序、協調排隊市民入場、為等候市民帶位等等，一日13個小時常常忙到沒有時間坐下休息，「試過整個館入面都是人，館內的人還沒有做完檢測，樓下排隊的人又打蛇餅，壓力都幾大。」

工作負擔重是一方面，常年在海灘工作的Rickie還能頂得住，她覺得有些氣餒的還是被市民無端指罵。她說記得第二天在中心工作，當日中午下了很大的一場雨，樓下排隊等候的市民顯得鼓譟，當時有一名長者臨時前來做檢測，因排隊時間較長而累積怨氣，對着Rickie就是一頓「粗口問候」。

Rickie說作為公務員，只能耐心向老人家解釋情況，負責為登記員安排工作的主管亦聞聲前來，惟該位市民仍不罷休，直到做完檢測離館時仍罵罵咧咧。當晚工作結束的簡報上，這件事還被主管提及，提醒中心幫手的同事要控制好自己的脾氣，Rickie想起這件事仍覺得有些氣餒，「係會唔好受嘅。」

最初Rickie曾經猶豫是否要參與其中，尤其家中還有一位長者同住。不過最終她被說服，加上自己又有興趣透過計劃累計防感染控制的經驗。這次計劃中，她一共服務6日。（黃舒慧攝）

想學習防感染控制 懷念沙灘熱鬧景象

Rickie說，除了服務市民之外，她亦有少少私心。作為救生員，在第一、二波的疫情中，仍然需要與大量市民接觸，惟一直未有機會學習如何做好防感染控制；而參與成為登記員，在這樣一個大型的檢測中，相信能累積到一些經驗，帶入到之後的工作中。她說往年的夏天，沙灘總是很熱鬧，今年卻尤為冷淡，「希望疫情早啲結束，希望見到以前的景象。」

在海灘執勤的阿棠。（梁鵬威攝）

好爸爸救生員擔任登記員：社會安全、個人才安全

像Rickie一樣的懷念沙灘景色的還有救生員阿棠（江賀棠），已經46歲的他亦報名成為登記員。他憶述，當得知政府推出普及社區計劃時，他一度擔憂參與的醫護人手或許不夠，「我識急救知識，如果真係無人去的，我都可以幫手取樣！」

阿棠是兩個孩子的爸爸，報名時他曾致電妻子，問是否同意他報名幫手、怕不怕風險，妻子則鼓勵他參加，「只有社會安全了，家庭成員才真的安全。」

第三波疫情以來，公共海灘已經關閉，雖然仍然需要在海灘出勤，但不如以往有趣味。他說擔任登記員的日子有意思得多，當然有時也不免疲累。他被分配在荃灣體育館工作，這是8月31日時就已經預約爆滿的一間中心，阿棠說有時一日企足13個鐘頭，更有幾日臨時前來的市民增加一倍，調節物資時如同打仗一般。他說也都會覺得辛苦，不過認為值得，「如果真的可以幫到社會手嘅，我義不容辭。」