新冠肺炎｜ 政府一度報錯名　灣仔黃國記今停業　市民：食少啲魚

4個魚檔因售賣與驗出帶有新冠病毒相同批次的冰鮮䱽魚，被納入強制檢測公告。不過，港府昨晚（14日）才修訂前晚（13日）發出的強制檢測公告，涉事灣仔街市魚檔名稱由「福全」變「黃國記」。記者今日（15日）到灣仔街市視察，昨仍有開檔的「黃國記海鮮」，今暫停營業，不少街坊依然照常光顧其他鄰近魚檔。

有市民表示，沒有聽聞冰鮮魚可能攜帶新冠病毒一事，但會希望檔販能列出鮮魚來源地。也有市民稱，平日甚少購買冰鮮魚，但亦頗為擔心，日後會減少購買海鮮。



記者到灣仔街市視察，涉及售賣與驗出帶有新冠病毒相同批次的冰鮮䱽魚的「黃國記海鮮」已暫停營業。而鄰近菜檔、肉檔、魚檔依然如常營業，也有不少市民到鄰近魚檔購買鮮魚。

張女士今天如常到街市買餸，惟她並沒有留意近日有關冰鮮魚攜帶病毒的有關新聞，在記者提醒後大感慶幸，「好彩你話我知」。張女士又稱，平日不會特地留意海鮮來源，「我哋成日都以為係本地」，知道涉事批次為印尼冰鮮䱽魚後，她指：「宜家知道就睇下新聞咁囉！以後會留意來源，嗰邊疫情都好犀利。如果（魚檔）可以話我知邊度黎會好啲。」

街坊：唔敢再徒手「揀魚」

另一位市民張太太則稱，有注意有關新聞，但不清楚具體涉事魚檔。在記者提醒後，她則指平日甚少到該魚檔買魚，又指她一般不會購買冰鮮魚，認為「呢啲魚雪得好耐」。被問及會否擔心其他魚類也會攜帶新冠病毒，張太太稱：「梗係會啦！之後會食少啲魚。」又稱她平時會徒手「揀魚」，現時則「指比佢叫佢攞」。

鄰近魚檔檔主翁先生指，平日甚少與行家交流，故亦不太清楚有關事宜，惟他強調：「我哋呢度無㗎，都係海度黎，用車黎嗰啲（冰鮮魚）唔賣！」而據他近日觀察，客流量與平日相差不大，生意額亦未受影響。