強檢名單「擺烏龍」　事隔一天須強檢灣仔街市魚檔改為「黃國記」

4個魚檔昨晚（13日）因售賣與驗出帶有新冠病毒相同批次的冰鮮䱽魚，而被納入強制檢測公告。其中政府昨日公布，涉及其中一個位於灣仔街市F2號檔，名為「福全」的魚檔。惟《香港01》記者今日（14日）到街市後，全場沒有同名魚檔，至於在涉事街市F2號檔經營的魚檔，則名為「黃國記海鮮」。

港府今晚公布修訂昨晚發出強制檢測公告，涉事於灣仔街市經樣魚檔，舖位號數不變，魚檔名稱由「福全」修訂為「黃國記」，與記者在街市所見檔名相符，而需要接受強制檢測的期限亦不變。

「黃國記」員工今早向《香港01》表示，對於強檢安排不太清楚。



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港府昨晚9時58分發出新聞稿，並就強制檢測公告刊憲，其中一間上榜的魚檔，被標為「香港灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下F2號檔福全」。港府今日（14日）晚上7時17分，即相隔21.5小時後，修訂強制檢測公告內容，把有關地點改為「香港灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下F2號檔黃國記」，地址不變，但修訂魚檔名稱。

檢測公告疑出錯 灣仔街市F2檔非「福全」 點錯相魚檔生意受影響

《香港01》今早曾根據原來的強檢公告，到灣仔街市尋找涉事魚檔，商戶均表示未聽過有魚檔稱為「福全」，而黃國記的員工則表示，對強檢安排不太清楚，指公司一直以「黃國記」的招牌開舖。