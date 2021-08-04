宋皇臺考古人員尋獲墳墓、骰揭千年前「港人」生活情況：似偵探故

屯馬線全線開通，其中坐落於九龍城、有豐富歷史背景的宋皇臺站成為焦點。宋皇臺站的車站展館「聖山遺粹」展出400件文物，但今次歷時3年的考古過程，其實一共發掘出70萬片文物及5個古井，而站內展出的400件只是其中一小部份。古蹟辦考古小組馬文光館長形容成果令人鼓舞，今次考古是個壯舉，亦是近年最大型的一次。

宋皇臺與港發展關係密切

宋皇臺歷史背景深厚，最為人熟知的是一塊刻有「宋王臺」的紀念石碑，可追溯至南宋時期。根據歷史記載，南宋末年，南宋皇帝「宋端宗」趙昰及其弟趙昺為躲避元軍入侵，一路向南逃流亡，中途到馬頭涌一帶，相傳當時端宗經常在馬頭涌海邊聖山一塊大型岩下的洞穴內休息，即啟德機場一帶。後來元軍趕至，宋軍不敵，南宋滅亡，後人為作紀念，故在該大石刻上「宋王臺」三字。「宋王臺」碑石原本是一塊巨大的石頭，立在一個稱「聖山」的小山上，石碑後來隨不同建設而被遷移到距離約300呎遠的現址。宋皇臺站歷時3年的考古工程，印證了該處早在約千年前已有人生活，從今次掘出的文物，大概給了大眾一個想像，透過文物推測當年的人如何生活，那些被發掘出來的骰、碗窰等生活物品，在當時是如何被使用？

古井回填惹爭議？

除了掘出文物外，亦有古井等珍貴古蹟，當中處理古蹟的手法曾惹外界爭議。有議員認為回填方法未能達到保育效果，但香港大學建築文物保護課程學部教授余家聲表示，回填為最傳統的保護方法，可避免古蹟受日曬雨淋。

宋皇臺站的車站展館「聖山遺粹」展出400件文物，分別來至宋元朝代、晚清至民國時期，以及十九世紀末至二十世紀中。

香港大學建築文物保護課程學部教授余家聲表示，回填為最傳統的保護方法，可避免古蹟受日曬雨淋。

宋皇臺站的車站展館「聖山遺粹」開幕至今人流仍絡繹不絕。

古蹟辦考古小組馬文光館長表示，考古工程成果令人鼓舞，形容今次考古是個壯舉。

待新的宋皇圭公園建成後，代號「J2」的古井將原址重砌，並接駁車站大堂天花位置，供市民於站內仰望觀賞。

待新的宋皇圭公園建成後，代號「J2」的古井將原址重砌，並接駁車站大堂天花位置，供市民於站內仰望觀賞。