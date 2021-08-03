屯馬線｜宋皇臺站文物一窺宋代文人生活　暫未見皇帝「訪港」證據

宋元時期距離千年，但在歷史洪流中，香港曾有一席位。坊間一直流傳，南宋兩個小皇帝曾逃亡到九龍城一帶生活，後人在大石刻上「宋王臺」紀念。除有皇帝落難的「傳說」，港鐵在建造宋皇臺站期間，曾在工地出土逾70萬件文物碎片，當中發現香港擔當對外貿易的角色，而出土的精緻茶具中，更能窺探出宋朝時的香港，文人雅士的生活片段。

古物古蹟辦事處表示，現時仍在整理該70萬件碎片，期望能找到兩位小皇帝在港的考古根據。不過古蹟辦坦言，過往香港出土的宋代文物不多，難以掌握宋朝時期香港的情況，但今次找出大量古物，為舊日歲月留下種種線索。



屯馬線宋皇臺站工程考古評估期間挖出多件文物，令工程一度暫停。宋皇臺站現正興辦「聖山遺粹」展覽，在70萬件出土文物中挑選400件展出。（資料圖片/歐嘉樂攝）

▼屯馬線宋皇臺站內「聖山遺粹」展覽▼



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屯馬線全線通車後，新站宋皇臺站同時舉辦「聖山遺粹」展覽，挑選出逾400件宋元時期出土文物展覽。在工地的考古發現，大部份出土時已成碎片，需要人手後期修補。不過，其中一對元代八卦紋青瓷香爐，狀態相對較完整，是今輪展覽的焦點展品之一。

古物古蹟辦事處館長（考古）馬文光說，這對香爐位處工地發現的宋元時期古井旁，被整齊倒轉放置在坑內，而且香爐是以浙江龍泉窰的青瓷製成，有別以往粗糙物料。他說，龍泉窰是宋元時期中國著名的青瓷產品，不少外銷物品都與龍泉窰有關，可見這對香爐別具意義。他又指，香爐的腹部有坑紋作裝飾，當中是「八卦」的圖案，有宗教含意，估計可能與水井神祭祀有關。

一對八卦紋青瓷香爐為元朝文物，以浙江龍泉窰的青瓷製成。（資料圖片/歐嘉樂攝）

香港唔單𠵱家先係物品集散地，宋朝已經見到。 古蹟辦

香港早已開展對外貿易

馬文光表示，從今次出土的文物中，找到不少產自褔建、浙江、江西的瓷器，反映貨品在附近地方完成生產後，會在香港匯聚，然後再與外界貿易往來。當中青白瓷的花紋細緻生動，例如有被稱作「滿池嬌」的鴛鴦圖案，即使相隔多年，仍能清晰見到紋路。另外，今次考古發現到大量「香爐腳」，部份更以猛獸頭部裝飾，估計除本地使用外，香爐亦是外銷的產品之一。

展覽亦展出大批墨書銘陶瓷器，碗的底部書有不同姓氏、數字或符號，例如工匠的姓氏、吉時等，其中有兩個展品出現「綱」或「綱司」。馬文光解釋：「『綱』係指一批貨，『綱司』係指管理一批貨嘅主理人。」顯示出宋元時期陶瓷貿易興盛。

以前鹽是貴重物資，須由官府售賣，而官富場（鹽場）正位處九龍東邊海灣一帶，當中包括現時宋皇臺一帶。既有官富場，又有對外貿易，當時自然有人社會階級較高。馬文光說，雖然今次考古發現中，有較粗糙的平民用具，但估計部份精美古物，亦有人「自用」。

此碗底部墨書「綱司」，「綱」字與大批貨物轉運有關，顯示宋元時期陶瓷貿易興盛。（古蹟辦提供）

發現宋元茶具 展文人雅士飲茶習慣

此外，今次的考古中，發現過往本港甚少出士的宋元茶具，例如茶盞、盞托和水注。馬文光指，從而得知本港宋朝時文人雅士的生活習慣，他們追求較講究、有品味的生活。

古蹟辦執行秘書（古物古蹟）蕭麗娟解釋，宋代以「點茶法」沏茶，即把滾水注入水注，再把水沖到茶末，然後再打發成泡。這些出土茶具，正能反映當時的沏茶方式，「連顏色都要襯托到茶，深色茶具、綠色嘅泡。」

今次出土了大量宋元茶具，從而得知本港在宋朝時期文人雅士的生活習慣。（資料圖片/歐嘉樂攝）

小皇帝曾「訪港」 惟未找到考古證據

宋皇臺背後的歷史，坊間一直眾說紛紜。相傳為逃避元軍追殺，南宋末代皇帝趙昰和他的弟弟趙昺曾流亡到九龍城，而二人經常到一個小山上遊玩， 故該處又命名為「聖山」。

原來，傳說並非謠言。馬文光表示，根據歷史記載，二人的確曾來過宋王臺，傳說兩個小皇帝常到「聖山」上的小山丘瞭望，盼救兵來臨。不過，今次展出的文物有否與小皇帝相關？馬文光說，今次的出土的文物都是民窯，並非官窯，故至今仍未找到皇帝在港的考古根據，「考古證據仲追尋中，但歷史文獻已經好清楚。」

然而，蕭麗娟補充，兩名小皇帝流亡已久，故當時有否官窯隨身仍成疑。現時古蹟辦正在整理該70萬件文物，若找到相關的古物，日後可舉辦相關主題的展覽。