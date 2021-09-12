教育工作者工會將成立　與教聯關係密切　主席黃建豪：與教聯分工

香港教育專業人員協會（教協）9月11日透過特別會員代表大會表決解散，全港最大的教育工會走到「最終章」的同日，自稱「香港教育工作者工會」的新工會宣布9月12日舉行記者會，宣布正式成立。

香港教育工作者工會主席黃建豪向《香港01》表示，工會早在一年前開始登記註冊，因籌備工作及手續需時，原定明年首季才宣布成立，但最近接獲不少求助，故決定趕在新學年之初成立，及早協助有需要教師。他形容，工會雖與教聯會關係密切，但兩會獨立運作，新工會集中為教師爭取權益、處理求助，沒計劃辦教師培訓等教育專業工作。



香港教育工作者工會主席黃建豪，現職圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學副校長。（資料圖片）

香港教育工作者工會向傳媒發出的採訪通知中，形容工會由「一眾關心香港教育的前線教育工作者」成立，以守護教育專業、保障同工權益為宗旨，希望服務本港教育工作者，爭取和維護教育界權益，冀教育工作者可專注培育下一代，保持本港穩定發展。

香港教育工作者工會主席黃建豪，接受《香港01》查詢時透露，新工會雖與教聯會關係密切，但兩會獨立運作，將擁有獨立會址、財政亦獨立，「我哋唔會做專業發展，只集中教師權益、處理求助」，如學校與教員的勞資糾紛、學校持份者之間的糾紛投訴等。

▼教協9月11日特別會員大會 通過解散決定▼



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新工會一年前籌備登記註冊

教協正式解散，香港教育工作者工會翌日即公開宣布成立。黃建豪稱，工會早在一年前開始登記註冊，至近月正式完成註冊手續，原有意待會址妥善才正式宣布成立，未料近日已得悉不少老師希望求助，故工會決定在新學年之初成立，及早跟進個案。

他透露，工會現有7名理事，包括中小學及幼稚園的前線教師，涵蓋直資、官立及津助學校。另有法律界、資深教育界人士及調解員擔任顧問。