學童精神健康｜心理學家：多四至六歲學童求助　籲家長要正面說話

醫管局數字顯示，過去5年每年都有逾萬宗兒童及青少年精神科求診新症。註冊心理學家蔡穎妍表示，近半年學童求助增，她接獲個案宗數升約三至四成，當中以四至六歲學童為主，與以往較多青春期個案不同。

蔡穎妍提醒，疫下停課多時，加上學校增添不少防疫措施，小朋友一時間難適應群體生活，加上學業壓力及朋輩比較，或會有輕微焦慮，建議父母毋須無間斷提醒子女防疫，宜多提開心的部份，灌輸正面樂觀想法。



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醫管局兒童及青少年精神科門診新症預約，過去5年每年都有逾萬人輪候，疫情下醫管局調整服務，但輪候人數卻仍然高企，2020/21年度新症預約數目達11,069，當中緊急個案佔447宗，按年升26%，比起2018/19年度的282宗大增六成。

公家醫院因為疫情調整服務，服務量仍只比上年度微跌6%。私家執業的註冊心理學家蔡穎妍接受《香港01》訪問，透露近半年學童求助個案明顯有所增加，比去年同期升約三至四成，且以四至六歲學童為主，與以往較多青春期個案不同，當中包括父母、學校或補習社轉介個案。

蔡穎妍指，曾有學童上課不願參與課堂活動、小息亦拒絕與其他同學接觸，「小息坐埋一邊唔出聲然後喊、體育堂唔想玩」，最後父母無計可施，帶他前來求診，細問下始知小朋友對父母防疫提示「太上心」，感到壓力：「屋企困太耐，親子相處時間多咗，有啲父母炆憎程度高咗、包容低咗，加上好少同其他小朋友玩，父母又不停話唔準分享食物、唔好身體接觸，令到佢對陌生人抗拒，唔敢參與，甚至體育堂都唔肯一齊玩波。」

蔡穎妍形容，有關個案並不罕見，甚至有成績優異的幼稚園學生抗拒踏入學校，不願參加升小面試。

本身返學好開心、有得玩，宜家小朋友享受嘅部份好少，要做嘅嘢好多，好多要求同指令，令到佢哋好緊張，有小朋友係學校坐埋一邊喊，傾計先知係佢覺得做咩都唔可以，又唔畀食嘢，又怕小朋友屋企人未打針唔可以一齊玩！ 註冊心理學家蔡穎妍

她解釋，疫下停課多時、群體活動大減，小朋友一時間難適應，難免會有不安及焦慮，而家長緊張疫情，「唔少父母出門前不停提醒唔可以分享食物或者同人有身體接觸，返到屋企又會問佢今日有無做好防疫」，加上初小生自理能力稍遜，師長會多番提點，無形中累積壓力，「好多要求同指令，令到佢哋好緊張，學校因為防疫加多咗唔少要求，例如分批去廁所、出入特別室要拍卡」。

她指出，若部份學童本身不擅長社交，或會感到被孤立，因而感到懼怕及抗拒上學，個別學童除了拒絕參加群體活動、不願上體育堂外，更可能因不擅表達，因為小事情或旁人小動作而情緒失控，「試過有小朋友係課堂大叫，原來係突然諗起唔記得消毒枱面，怕有人用完污糟，又或者見到同學飲水時咳，因為唔識表達，又好擔心，於是就喊。」

蔡穎妍建議父母及老師毋須過分緊張，更應避免用「大聲夾惡」的語氣與小朋友對話。她提議父母可多提上學或學校生活開心的部份，以正面說話教育子女：「提點唔同指令，可以講小朋友之間可以戴住口罩傾計、一齊玩遊戲，可以分享獨立包裝嘅食物，但係食嘢之前要洗手、自己坐返位。」