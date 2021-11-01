江若琳案｜江曾欠公司墊支費用達300萬　若離開娛樂圈可免還款

藝人江若琳（原名：江玲）被前經理人公司寰宇指涉違約案，今（1日）在高等法院續審，江若琳的一名前經理人作供。她指，江母曾向她投訴為何女兒會欠下公司錢，她遂向公司轉達，公司回應稱藝人自付支出是行規，又指江若離開娛樂圈，便不用清還欠下公司的款項。她又指不認為江愈多工作愈欠公司錢，但指江愈唱歌欠錢愈多。此外，庭上亦透露江若琳於2010年時，曾欠下寰宇約三百萬元



原告寰宇藝人管理有限公司，被告江玲、東旺國際娛樂有限公司。寰宇在2014年入稟時指江於2004年在其父母任監護人下，簽下10年的藝人經理人合約，其中一項條款指寰宇有優先權與江續約5年，寰宇亦通知江會行使續約權，但江單方面表示不續約。寰宇就續約問題循民事途徑控告江，同時亦追討替江墊支的費用，約90多萬元。此外，江若琳亦提出反申索，向寰宇追討尚欠的收入，以及受爭議的墊支款項。

江若琳每天都在夲夫蕭唯展陪同下到法庭。(朱棨新攝)

公司指藝人自付費用是行規

江的前經理人李春美作供，由於李現身處馬來西亞，她透過視像系統作證，提及江當時要支付其個人開支，如服裝費、餐飲費、製作音樂的費用等，寰宇會先替她墊支，再在江的收入中扣除已墊支的費用。

李春美稱，江母常向她投訴為何江會欠下公司款項，江母不想女兒繼續在娛樂圈發展，她遂向公司轉達，公司則回應稱這是行規，並說：「藝人支出一般由藝人負責。」又指若江離開娛樂圈，便不用償還欠下公司的款項。李事後有向江母及江轉述。

指江愈唱歌欠錢愈多

李形容江「乖」，欠款問題一直都收藏心底，避免影響身邊的工作人員。至江到達極限時，才會向李訴苦。李不認為江愈多工作，欠下公司的錢愈多，但認為江唱歌愈多，欠錢愈多。

寰宇的代表大律師問及李，有否勸說江放棄歌唱事業。李稱不記得，但強調她亦是員工，需照顧公司利益，不認為她可以替公司下決定。

江曾欠下公司300萬

寰宇的代表大律師續指，江若琳於2010年欠下公司約三百萬元，至2014年時則減至約一百萬元。李回應指不記得。

此外，寰宇的代表大律師亦問及贊助。李指，自己亦負責替藝人找贊助。她透露上司楊劍標曾著她，把贊助啇送給江若琳的眼藥水，轉送給一名攝影師，換取攝影服務。該名攝影師因此覺得李悔辱他，之後兩年沒有跟他說話。寰宇一方指沒有此事，李堅持曾有這事發生。

江若琳的主要供詞。(詳看下圖)

+ 13

曾向公司反映宣傳費應公司負責

李又指，楊劍標亦著她，替藝人向客戶報價時，報價要較市價高至少一倍，如市價為兩萬，則要報價四萬元，或客戶的預算為三萬元，李則要報價六萬元。

李稱她當時為僱員，和藝人建立感情，期間備受壓力，於2011年時曾向公司請辭，亦有向公司反映不公平的情況，例如她認為藝人的宣傳費用應由公司負擔。老闆林小明聽罷挽留她，又稱公司會改善。自此之後，藝人拍攝宣傳照由公司負擔。

前經理人放畢產假即被解僱

李又透露，在寰宇公司工作8、9年間，三次獲升職。但她懷有第二胎後，老闆林小明感不滿，指她未有好好管理私生活。她當時曾有流產跡象，向上司楊劍標稱懷孕初期難以坐飛機到內地工作，惟楊回應指她可以坐火車。

李其後被調做文職，沒有什麼工作。她放產假後，第一天上班便收到解僱信。她指，無論是調職或解僱她，公司均沒有解釋原因。寰宇一方則指，解僱與她懷孕無關。

案押後至1月結案陳詞

李作供完畢後，案件押後至明年1月21日，由原告和被告進行結案陳詞。

而案件今審結後，江若琳指官司令她承受壓力，現時可以好好入眠和飲食。被問及身旁的丈夫蕭唯展是否有「呵番」，她笑稱「佢日日都陪住我。」

案件編號：HCA 1225/2014

寰宇主席林小明早前供詞重點。(詳看下圖)