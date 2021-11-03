石棺藏屍案｜謀殺罪成被告指裁決不公求翻案　即被上訴庭駁回

於2016年發生荃灣石棺藏屍案，男子張萬里向女友聲稱要追討500萬元，結果一去不返，事後被發現被殺，其屍體更被埋在石棺內。其生意拍檔曾祥欣被裁定謀殺罪，被判囚終身。曾祥欣不服定罪上訴，上訴庭今(3日)處理其上訴許可。曾稱他和另外兩名被告被控共同犯罪，但只有他一人謀殺罪成，裁決並不一致。法官聽取陳詞後，即駁回其上訴許可申請，日後會頒發判辭解釋理據。



3名男被告：曾祥欣、劉錫豪和張善恒，全部被控謀殺，控罪指，他們於2016年3月4日，在荃灣DAN6的工廈單位內謀殺男子張萬里（28歲)。但經審訊後，只有曾被裁定謀殺罪成並判終身監禁，另兩名被告只被裁定誤殺罪成，兩人被判入獄17年。現只有曾祥欣提出上訴。

首被告曾祥欣(左)謀殺罪成被判終身監禁，另兩被告劉錫豪(中)及張善恆(右)誤殺罪成，被判入獄17年。(資料圖片)

同案兩被告脫謀殺認為裁決欠一致

代表曾的律師陳詞時稱，曾與另外兩名被告共同犯罪，3人在案中同為事件作準備，但只有曾被裁定謀殺罪成，裁決並不一致，認為原審法官在指引陪團時，未有就共同犯罪多作解釋，而案中亦未有證據顯示曾有殺人意圖。

曾與死者有財務糾紛

控方卻回應稱，原審引導陪審團時，著他們考慮各被告各自的意圖，亦有證據證明曾的意圖，包括他和死者之間的財務糾紛，曾和另外兩名被告曾行劫死者，並曾到在觀塘海濱視察環境。此外，三名被告均曾準備哥羅芳等物品。

曾在案中屬領導角色

上訴庭法官彭寶琴曾問及，為何陪審團最終裁定曾祥欣謀殺罪成，而另外兩名被告誤殺罪成。控方回應，陪審團或肯定曾祥欣的意圖，但就另外兩名被告的意圖，則未能肯定。

控方又指，曾的案情亦與另外兩名被告有所不同。他在案中操控各人，在案中屬領導角色。

案件編號：CACC361/2019

案中的相關人物。(詳看下圖)