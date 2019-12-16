【石棺藏屍】次被告劉錫豪渴望成名　曾參加亞視節目亞洲星光大道

石棺藏屍案兩名只被裁定誤殺罪成的被告劉錫豪及張善恒，今(16日)同被判囚17年。二人求情時不約而同地稱，是受其他被告的操控和影響。根據兩人庭上自辯時的作供，兩人同被首被告曾祥欣哄騙借錢。其中曾祥欣更向劉稱，會把借來的錢炒賣股票，對方可專心跳舞，而曾亦「識人」，可以捧紅劉。

次被告劉錫豪16歲時曾參加亞視的才藝比賽，自我介紹時稱：跳舞要食腦。(影片截圖)

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事實上，熱愛跳舞的劉在16歲時，已參與亞視的《亞洲星光大道跳舞吧！》。而他介紹自己時提及，因母親是美國樂壇巨星米高積遜迷，故他也迷上了並學跳舞。

劉曾稱希望有成續後才回家

案中年紀最輕的被告劉錫豪，熱愛跳舞。他自辯時曾透露，劉於2014年按首被告曾祥欣的要求，到財務公司借錢5萬元，但拿走了4.8萬元。曾祥欣當時稱，可替劉炒賣股票賺錢，他可專心跳舞，又稱「識人」可以捧紅他。劉在自辯時解釋為何要留在涉案DAN6單位，是希望能有成績後才回家，讓家人能在其親戚面前感自豪。雖然曾聲稱劉不用還款，但劉後來收到追債電話。

曾參加亞視才藝比賽

事實上，劉於2011年參加亞視當年的《亞洲星光大道跳舞吧！》。當時只有16歲的劉在自我介紹時提及，因為他的母親是美國樂壇巨星米高積遜迷，故他也迷上了並學跳舞，雖然他自小亦有因此而被同學取笑，但他仍堅持喜歡米高積遜。他在自辯時透露，在案發前以教跳及表演為生，月入介乎1.1萬至1.4萬元。

第三被告張善恆稱，發生了這麼多殘酷的事，覺得自己無藥可救。（資料圖片）

張讀過高級文憑 有穩定工作

至於第三被告張善恆(27歲)，同樣曾被曾哄騙去財務公司借錢。張自辯時透露，他與母親同住，曾讀過管理及心理的高級文憑，他原本在港鐵工作，甚至曾被警隊取錄。

他在2015年萬聖節派對認識曾和劉，曾問他是否有興趣賺快錢，結果被曾帶到財務公司借錢，曾更對他稱借錢不用還。他先後借過兩筆合共13萬元貸款，但只取了2萬，餘下的都給了曾，曾又稱會代他投資。

直言跟隨曾想賺快錢

他後來亦搬到曾的涉案DAN6單位，沒有再上班，並有與曾等人一同到澳門、日本等地旅行，其中去澳門時更住在總統套房。張直言跟曾是想賺快錢，目的是想母親生活好一點，而曾祥欣亦遊說他勿做「媽寶」，搬入涉案DAN6單位。

惟兩名被告搬入單位後，不但未能賺快錢，反而因本案而成為階下囚。

被告們所住單位位於荃灣工廈Dan6。（資料圖片）

單位以低價178萬出售虧近4成

至於案中的單位，位於荃灣灰窰角街6號工廈DAN6某室。根據土地註冊處資料顯示，該單位實用面積344方呎，於本年4月19日以178萬元轉售，呎價5174元，比當時市價約300萬元，低約40%。

單位原業主於2015年1月以288萬元購入，即購入單位超過一年後，單位才發生兇案。原業主持貨4年多，賬面虧損110萬元，單位貶值38.2%。