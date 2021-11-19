大圍博愛陳楷中學有數學老師疑借模擬卷「通水」　全級中四須重考

博愛醫院陳楷紀念中學，疑有數學科老師以模擬卷「通水」，令全級中四生數學科統測需安排重考。

博愛醫院董事局總幹事馬學章回覆《香港01》，指博愛醫院及屬下教育服務委員會知悉事件，經調查證實該校有班別的模擬卷內容，與中四級試卷內容極為相似，故校方決定安排全級重考，涉及110人。而法團校董會已安排會議審議事件及涉事老師操守，將按需要採紀律行動。

教育局長楊潤雄今日（19日）表示，有就事件與校方溝通，學校須就事件向教育局提交報告後，局方再考慮會否對涉事老師作懲處。



博愛醫院陳楷紀念中學，疑有數學科老師以模擬卷「通水」，令全級中四生數學科統測需安排重考。(校網圖片)

博愛醫院董事局總幹事馬學章指，本月3日，陳楷中學接獲一名4C班同學報告， 指中四級數學科試卷，與一份4D班課堂曾用過的「模擬統一測驗」內容極為相似。校長同日已與副校、數學科主任及考評組成員，召開緊急會議跟進事件，並一致同意中四級數學科在11月8日重考，由數學科主任親自擬卷，受影響的學生人數約有110人。

早前已通知家長事件及重考安排

11月4日，該校副校長與數學科主任，已逐班向中四級學生講解事件，並在11月5日以「家長通告」通知家長有關中四級數學科統測事件及重考安排。

馬學章說，法團校董會已安排會議審議事件及涉事老師操守，並按需要採取紀律跟進行動。而博愛醫院會嚴肅處理事件，審視涉事老師操守及作出跟進，確保屬校教育質素，防止同類型事件再現。

教育局局長楊潤雄今日（19日）被問及事件及涉事老師會否有機昃被停職或「釘牌」，稱教育局有與學校溝通，相信是個別事件，而學校正在處理，稍後會向教育局提交報告。