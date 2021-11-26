北角野豬困欄重傷獲救奄奄一息　傷勢見骨康復可能性極微須安樂死

昨晚北角有野豬被困受傷，頸部被夾在行人路上的欄杆並不停掙扎，結果弄得滿地鮮血，獲救後轉交嘉道理農場暨植物園治理。不過野豬受困期間大量失血，因情況惡劣，最終獲安排安樂死。

嘉道理農場回覆《香港01》時表示，野豬在試圖掙脫期間曾大量失血，送抵野生動物拯救中心時已奄奄一息，表現痛苦不堪，情況惡劣。基於動物康復可能性極微，在動物福利考慮下，野豬最終被安排安樂死，減輕其不必要痛苦。



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傷勢深至見骨 蹄部至少三分之一被磨掉

嘉道理農場暨植物園表示，今日凌晨接收一隻幼年雌性野豬。在獲救之前，該野豬已被困於街道的欄杆數小時。在極度緊張情況下，牠極力掙扎嘗試擺脫困境，卻令兩隻後蹄出現嚴重磨損，傷勢均深至見骨，蹄部至少三分之一被磨掉，更包括後蹄甲和趾骨。

由於野豬在試圖掙脫期間大量失血，被送抵嘉道理農場的野生動物拯救中心時已奄奄一息，表現痛苦不堪，基於動物康復可能性極微，在動物福利考慮下，野豬最終被進行安樂死，減輕其不必要痛苦。

野豬傷勢嚴重，由愛協治理。（愛協提供）

嘉道理農場︰都市建設未考慮對野生動物潛在負面影響

農場指出，香港許多基礎建設的設計，未考慮對本地野生動物的潛在負面影響，其中路邊欄杆、引水道、道路和鐵路路軌，將郊野地方分割，阻礙野生動物從林與林之間往來的通道，這些建築還可能令誤闖的野生動物受困。最壞情況下，就如今次涉事野豬一樣，建築物本身已對其構成直接傷害。

農場認為，只要有關建築設計稍作改動，並謹記建築會一直與野生動物存在互動，將可避免同類事件發生。農場續指，很多國家均已安裝野生動物專用橋樑、地下通道和圍欄通道，香港可以自然為本，仿傚國際做法。