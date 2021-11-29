物理治療師缺人畢業起薪3萬　都大物理治療課程加學額　16人爭1位

政府推算2040年物理治療師將缺近500人，香港都會大學物理治療學課程下學年一年級學額將增加10個至50個學額，以應付行業需求。校方指，課程自2020學年推出，平均每16人爭一學額，即使學界增辦物理治療課程，報名人數未見減少，且行業前景理想，投身公營醫院或社福機構，起薪點可達到3萬元。



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官方推算缺近500人 都大課程下學年增加學額至50個

除香港理工大學，自資院校近年亦相繼開辦物理治療學課程，包括都會大學、東華學院、明愛專上學院。都大2020年開辦物理治療學課程，都大護理及健康學院副院長（學術質素保證及提升）曾偉男表示，官方推算物理治療師將缺近500人，校方決定增加2022/23學年一年級學額，由40個增至50個，以應付行業需求。他指，行業物理治療師供不應求，不論是醫管局或是社福機構等，均渴求相關人才，畢業生起薪點可達3萬元。

都大護理及健康學院副院長（學術質素保證及提升）曾偉男表示，下學年物理治療學課程首年學額將增加10個至50個學額，以應付行業需求。（盧翊銘攝）

扣除政府資助四年學費35萬 學界增辦課程報名人數不減

目前課程扣除政府「SSSDP」計劃資助後，每年學費為8.8萬，四年學費合共約35萬。曾偉男指，往年每16人爭1學額，過去兩年收生中位數，以五科計算，經加權後是36分及34分。他指，學界增辦物理治療課程，在中六生人口減少下，收生上有競爭，但報名人數未見減少，反映課程需求大。他承認。入學資格可能比部院校有參差，但經校方四年密集式訓練，會確保畢業生達到基本水平及要求，「唔同老闆睇法唔同，呢啲控制唔到，校方唯一控制水準達標。」

都大賽會健康護理學院五個物理治療教研室今年初啟用，包括運動物理治療及生物力學研究室。（盧翊銘攝）

目前專業認證評審良好 本學年審視實習情況

目前課程仍未取得物理治療師管理委員會的專業認證，需要通過4年評審才可獲得認證，以讓畢業生取得註冊執業資格。曾偉男指，課程首年已向委員會提交報告，確保課程在1:15師生比例、教學空間及設施、圖書館資源、校內質素認證機制符合要求，往後三年會持續接受專責小組評核，包括會到校評估課程教學、臨床實習情況、學生的學習成效，「睇吓佢哋係咪能夠學以致用，唔係只講理論。」他指。目前評核進度良好，有信心課程可取得資格評審。

五個物理治療教研室啟用 配備光學運動分析系統

位於何文田常盛街的都大賽會健康護理學院今年初啟用，五個物理治療教研室同步啟用。如運動物理治療及生物力學研究室，配備光學運動分析系統及測力版，可以分析使用者關節活動數據，為傷患作出預防及治療。而腦神經物理治療教研室，仿照兒科物理治療環境，設平衡木、攀爬架，又設有步態訓練器材等，讓學生學習應用器材、評估及訓練兒童發展。